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O MBAPPEU

Jurgen Klopp: Dogovarali smo transfer u zraku da nas ne vide! To su najskuplji pregovori ikad

Piše Ivan Kužela,
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Jurgen Klopp: Dogovarali smo transfer u zraku da nas ne vide! To su najskuplji pregovori ikad
Foto: Paul Childs
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Klopp otkrio ludu priču! S Mbappéom i njegovom obitelji pregovarao je u privatnom avionu iznad Azurne obale, ali Francuz je na kraju izabrao PSG

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Karizmatični Jurgen Klopp, za kojeg je pouzdani Fabrizio Romano rekao da preuzima Njemačku, nasmijao je nogometnu javnost. Ispričao je anegdotu koju je prošao trenirajući Liverpool, a vezana je uz prvog topnika Francuza Kyliana Mbappéa (27).

- Doletjeli smo iz Liverpoola u Nicu. Tamo je cijela obitelj Mbappé ušla u privatni avion s pet soba. Poletjeli smo i kružili iznad Azurne obale, pričali s obitelji i jeli delicije. Pregovarali smo leteći jer nas se nije smjelo vidjeti. I bilo je sjajno, ali na kraju je Mbappé otišao u PSG. Bili su to najskuplje plaćeni pregovori koji nisu završili transferom, ispričao je sjajni trener.

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Bilo je to 2017. godine, a tada mladi Francuz je odlučio potpisati za PSG koji je za njegov potpis platio 180 milijuna eura. U PSG-u je igrao do 2024. godine; za pariški klub nastupio je 308 puta, zabio 256 golova i podijelio 11 asistencija.

Klopp je bio tada za kormilom Liverpoola kojeg je vodio od 2015. do 2024. godine. Na klupi 'redsa' bio je glavni trener na 489 susreta tijekom kojih je ostvario 304 pobjede, 100 remija i 85 poraza. 

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