Juri, juri, Hrvatska! Briljantni kadeti razbili su i Sloveniju...

Juri hrvatski vlak u Skoplju. Zadržati ga nisu mogli ni Slovenci, naši stari poznanici kojima na SP-u u Makedoniji nedostaje najveća zvijezda Domen Makuc bez kojega su nam bili samo jedna stanica u nizu prema ozbiljnim stvarima. Četvrta utakmica i četvrta pobjeda (31-21), a da pritom nitko protiv naših kadeta nije prošao ispod deset razlike. Sutra (20:30) nam ostaje Španjolska za prvo mjesto, ako baš bude zagustilo, imamo opciju da nam je dovoljan i bod. Međutim, kako zasad izgledamo, a to je za ocjenu pet, ni za dva se ne bojimo.

Danas je izbor bio da odmah krenemo s 3-2-1 i koliko je to god bilo naizgled pokretljivo, lako je pucalo na krilima, pa su profitirala ona slovenska. Još je i Maraš u četiri minute dvaput isključen, pa nije bilo najbolje otvaranje na svijetu. Trebalo nam je 12 minuta da od Slovenaca uzmemo rezultatsku kontrolu (7-6), Mileta je pospremao kakva god lopta došla do njega i kakav god mu ostao kut, Načinović je triput bio prvi u kontri, jednu, doduše, promašio, a pomogao je tradicionalno i Purić s obranjenim sedmercem i nekoliko zicera.

Sirotićeva najbolja utakmica

Markota je riskirao s Marašem iako je igrao pod prijetnjom crvenog kartona, a on to vratio u napadu s četiri gola do poluvremena. Staš Jovičić jedini nam je bio enigma, dok smo lako primirili Makucova zamjenika Tajnika koji u prve dvije nije ni igrao, tek jest malo sa Španjolcima. Sve je polako sjedalo na svoje, pomogli su u tome s tribina i roditelji naših kadeta koji su im došli u posjetu, pa smo Sloveniji posta(ja)li sve udaljeniji (od 11-9 do 20-12).

Zažestilo je nakratko između Sirotića i drugog Jovičića, Eneja, pribrao ih je Pribetić, dok se ostatak Slovenaca nije nikako mogao pod našim rukometom. Rukavina nije imao potrebe kao dosad previše mijenjati Sirotića koji je igrao najbolju utakmicu na turniru do završnice kada više nije mogao, radio je dosta za Ivankovića koji mu se zahvaljivao na tome po Dubravinoj vezi.

I pred kraj scena utakmice. Naši susjedi nisu nam zabili ni kada smo se branili s tri (!) igrača protiv šest jer su malo autoriteta pokazivale simpatične sutkinje. Ne jednom, nego dvaput! Oba je puta obranio Lučin iako su mu uzeli drugu obranu zbog prijestupa. Ma, lijepo, baš lijepo igraju ovi momci.

Svjetsko prvenstvo, skupina A, 4. kolo:

Hrvatska - Slovenija 31-21 (16-11)

Hrvatska: Purić (12 obrana), Lučin (2 obrane); Vrbić 2, Čakarić 3, Mileta 6, Sinčić, Pribetić, Načinović 4, Koler, Ivanković 4, Filipović, Šimić, Rukavina 1, Sirotić 5, Maraš 4, Martinović 2

Slovenija: Juričan (10 obrana), Vujović 1 (2 obrane); Drobež 2, Grbić, E. Jovičič Slatinek, Blagotinšek 1, S. Jovičič Slatinek 8, Tajnik 2, Mustafić 1, Pipp 1, Jezernik 4, Hočevar 1, Kljun, Rakita

Sedmerci: Hrvatska 0/1, Slovenija 2/3

Isključenja: Hrvatska 14 minuta, Slovenija 4 minute