Jurić: Možemo izboriti Europu, na proljeće igra novi Hajduk...

Kad je Stanko Jurić prošle zime stigao u Hajduk iz Dugopolja, mnogi su pitali tko je i otkud sad taj Jurić, čiji je to igrač, i tko je kome napravio uslugu i doveo ga na Poljud te odmah poveo na pripreme prve momčadi u Tursku.

- Ne znam kome je to bilo čudno, no meni nije, a definitivno nije bila ni usluga. Bio sam najbolji igrač Dugopolja, jedan od najboljih u Drugoj ligi, i vjerovao sam da za mene ima mjesta u Hajduku. Očito su u to vjerovali i čelnici kluba, a ja se nadam da sam igrama opravdao ukazano povjerenje - kaže samouvjereni Jurić, koji je možda na Poljud i ušao na mala vrata, no to ga nije spriječilo da se vrlo brzo nametne i postane jedan od standardnih prvotimaca.

Navijači Hajduka vole taj tip igrača, mladih, domaćih, koji plijene borbenošću i ne libe se obavljati prljavi posao za momčad. A Stanko je baš taj tip igrača, koji će pokrpati sve rupe u veznom redu, ali i stići ponešto napraviti i prema naprijed. U ovoj je sezoni zabio tri gola.

- Vjerujem da sam dobro iskoristio prilike koje sam dobivao, ali nisam zadovoljan rezultatima koje smo postigli. Bilo je puno turbulencija, u godinu dana koliko sam u Hajduku promijenila su se već tri trenera, a igračima treba vremena da se naviknu na nove zahtjeve i vizije, da shvate što trener traži od njih i momčadi...

S Oreščaninom bi trebalo biti nešto lakše, Jurić ga poznaje još iz B momčadi Hajduka, u kojoj su uspješno surađivali.

- Oreščanin je bio prvi trener s kojim sam radio u Hajduku, dok nisam definitivno prešao među seniore. Dosta sam od njega naučio, razumijemo se, i očekujem da će se tako nastaviti i na proljeće. Na meni je da se dokazujem, da pokažem sve što znam, a trener će procijeniti koliko je to dobro.

Trojac Palaversa – Nejašmić - Jurić držao je vezni red Hajduka B, a sada su sva trojica u konkurenciji A momčadi.

- Savršeno smo funkcionirali, dobro se poznajemo, guštamo igrati skupa, i vjerujem da smo mi budućnost Hajduka, da se od nas mogu očekivati dobre stvari. Općenito, sviđa mi se ta ideja da se mladi igrači isprofiliraju i uigravaju u drugoligaškoj konkurenciji, tako ne gubimo vrijeme na upoznavanje i uigravanje u seniorima. Nas trojica se toliko dobro poznajemo da bez gledanja znamo tko će što odigrati, gdje će krenuti, a tu su i Bradarić, Teklić...

Pauza je kratka, sezona tek što nije počela, a Hajduk najavljuje borbu za jedno od četiri mjesta koje vodi u Europu. Dinamo je daleko odmakao, a u trolistu Rijeka, Osijek i Lokomotiva traži se najslabija karika.

- Sve je na nama, ako mi budemo pravi, izborit ćemo Europu. Uopće nije bitno tko je najslabija karika, važno je da mi budemo najjača karika, da pobjeđujemo u serijama. Po dva puta igramo sa svim konkurentima, i s dvije pobjede već smo im za vratom... U prvom dijelu sezone igrali smo jako loše, nismo imali kontinuitet, i sada to moramo popraviti. Svatko od nas će morati dati više nego jesenas, jer u svima ima dosta rezerve – tvrdi Jurić, a na pitanje što on može dati momčadi, brzo odgovara:

- Sve što trener traži od mene. Borbenost, snagu, agresiju, trku, šut..., dobro se zna koje su moje karakteristike, gdje sam najbolji.

Pripreme u Turskoj teku uobičajenim ritmom, osim što ove godine nema niza pobjeda nad malim protivnicima i uobičajenih najava kako su ovo najbolje pripreme u zadnje vrijeme.

- Nema smisla davati neke velike izjave, važnije je da to što imamo u sebi pokažemo na terenu. Naporno radimo svaki dan, u svlačionici vlada zajedništvo, svi smo fokusirani da što prije usvojimo ono što trener traži od nas, uostalom, zbog toga smo i došli ovdje u Tursku. Uvjeren sam da će naši navijači gledati puno bolji Hajduk na proljeće – optimističan je Jurić, koji je dobrim igrama privukao interes nekoliko talijanskih klubova.

- Ne razmišljam o ponudama, nigdje ne žurim, vjerujem da je ispred mene i kluba još puno dobrih utakmica. Kad dođe vrijeme za transfer, klub će odlučiti što je najbolje za obje strane, a do tada sam koncentriran samo na Hajduk i nastavak sezone. Volio bih opet zaigrati u Europi.. – zaključio je Jurić.

Kako i ne bi, kad je u svom debiju u dresu Hajduka, u europskom ogledu protiv Slavije iz Sofije zabio i svoj prvi gol...