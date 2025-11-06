Jurić na udaru nakon sukoba s igračem: 'Nedopustivo! Ni puno veći treneri to nisu napravili...'

Pobjeda Atalante u Ligi prvaka na vrućem gostovanju kod Marseillea (1-0) trebala je biti glavna vijest, no umjesto slavlja i analize ključnog pogotka Lazara Samardžića, europski sportski mediji bruje o incidentu koji je zasjenio sve. U centru pažnje našli su se hrvatski trener Ivan Jurić i nigerijska zvijezda momčadi, Ademola Lookman, čiji je javni sukob pokrenuo lavinu komentara, od talijanskih analiza Jurićevog temperamenta do oštrih osuda bivših nogometaša.

Sve se odigralo u 75. minuti utakmice. Jurić je odlučio iz igre izvući Lookmana, koji je pri izlasku s terena nešto dobacio svom treneru. Reakcija splitskog stručnjaka bila je eksplozivna. Jurić je zgrabio napadača za ruku, unio mu se u lice i počeo žustru verbalnu raspravu. Sukob je bio na rubu eskalacije, a veći fizički obračun spriječili su članovi stručnog stožera koji su ih na kraju morali razdvojiti.

Foto: Arenasport/Screenshot

Snimka incidenta brzo je obišla svijet, a talijanski mediji, koji pomno prate Jurićev rad, odmah su secirali svaki detalj.

Vodeći sportski dnevnici u Italiji složili su se u ocjeni da je ovo bio još jedan pokazatelj Jurićevog poznatog karaktera. Ugledna Gazzetta dello Sport piše kako je "temperamentni Hrvat ponovno pokazao koliko ga vodi strast i koliko mu je teško kontrolirati emocije". U svojoj analizi navode i kako je Jurić time pokazao koliko mu je stalo do momčadi, čak i kada reakcija djeluje pretjerano.

Corriere dello Sport ističe da sukob nije bio slučajan. "Tenzije između njih dvojice bile su vidljive već ranije tijekom utakmice, a eksplodirale su u trenutku izmjene", navodi list. Portal LaCronaca24 otišao je korak dalje u opisu, navodeći da je "trenerova reakcija bila instinktivna, krvava, vođena adrenalinom – tipično za njegov temperament". Prema informacijama Sky Sport Italije, verbalni sukob nastavio se i nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok je ostatak momčadi slavio važna tri boda.

Nakon utakmice, Ivan Jurić pokušao je smiriti strasti i umanjiti značaj incidenta, predstavljajući ga kao uobičajenu pojavu u svijetu nogometa.

Foto: Alberto Lingria

- To su stvari koje se stalno događaju, komentiramo ih svake nedjelje. Igrači nisu sretni kad izlaze iz igre. Dogodilo se i De Bruyneu u Napulju. Takve se stvari događaju u žaru borbe, ali to rješavamo u svlačionici - izjavio je Jurić.

Naglasio je kako je interes kluba iznad svega.

- Najvažniji su Atalanta, klub, momčad i navijači. Sve radimo u interesu momčadi. Razumijem emocije, otresem to sa sebe i idemo dalje. Treba ovo zaboraviti - poručio je hrvatski trener.

Dok su talijanski mediji pokazali određenu dozu razumijevanja za Jurićevu "strast", mnogo oštriji bili su analitičari američke televizije CBS. Bivši nogometaši Troy Deeney, Nigel Reo-Coker i Mike Grella nisu imali milosti.

- Razgovor završava onog trenutka kada netko stavi ruku na drugu osobu. Ne možeš očekivati da ću zaboraviti što si napravio pred svima - jasan je bio Deeney.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Nigel Reo-Coker bio je posebno kritičan, istaknuvši da za takvo ponašanje nema opravdanja.

- Jurić je napravio potpuno pogrešan potez. On kao trener ne smije tako reagirati, bez obzira na to što je rečeno. Vodiš utakmicu Lige prvaka koju gleda cijeli svijet i izgubio si kontrolu onog trena kad si stavio ruku na igrača - rekao je Reo-Coker te dodao:

- To nije dozvoljeno. Puno veći treneri od Jurića, koji su za razliku od njega nešto i osvojili, nisu si dopustili stavljati ruke na igrače.

Cijeli incident dobiva na težini kada se uzme u obzir širi kontekst. Lookman je, prema pisanju medija, još ljetos forsirao transfer u Inter, a nakon što mu je propao odlazak, navodno je nezadovoljan u Bergamu. Problema je imao i s bivšim trenerom Gian Pierom Gasperinijem.

Istovremeno, Ivan Jurić "pleše na tankom ledu". Prije pobjede u Marseilleu, talijanski mediji danima su pisali o njegovoj upitnoj budućnosti zbog loših rezultata u Serie A, gdje Atalanta nakon deset kola drži tek 11. mjesto. Pobjeda u Ligi prvaka kupila mu je nešto vremena, no javni sukob s ključnim igračem otvara nova pitanja o atmosferi u svlačionici.

Iako je Jurić poručio da se "ide dalje", incident je ostavio gorak okus. Pobjeda je ostvarena, ali mir u kući je narušen. Sada je na hrvatskom treneru da dokaže kako može kontrolirati ne samo taktiku na terenu, već i uzavrele emocije – kako svoje, tako i svojih igrača. Sljedeći prvenstveni ogled protiv Sassuola bit će pod posebnim povećalom.