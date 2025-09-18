Jurić nakon poraza: Razlika između nas i PSG-a je golema

Trener Atalante Ivan Jurić nije skrivao razočaranje nakon teškog poraza od europskog prvaka. Momčad iz Bergama izgubila je 4-0 od aktualnog prvaka Lige prvaka PSG-a. Marquinhos je u trećoj minuti načeo mrežu Atalante. Kvaraškelija je u 38. minuti udvostručio vodstvo, Mendes je u 51. minuti povisio na tri gola razlike, a Ramos je u prvoj minuti nadoknade stavio točku na "i". Ipak, Jurić je naglasio da ga je ohrabrila reakcija momčadi nakon što su primili prvi gol.

- Mislim da je razlika bila golema. Igrali smo jako dobro nakon prvog gola, ali jasno je da su oni na puno višoj razini od nas. Nedostajali su nam Ederson, Kolašinac, Lookman i Scamacca, a oni su nam vrlo važni. Ipak, iz ove utakmice uzimam puno pozitivnih stvari jer sam vidio igrače koji mogu igrati na ovoj razini. S vremenom i povratkom ozlijeđenih igrača opet ćemo biti konkurentni.

Govoreći o taktici, dodao je:

- Iskreno, dobro smo ih analizirali. Vidjeli smo da oni koji protiv njih igraju povučeno uvijek izgube uvjerljivo. Jedini koji su protiv njih igrali dobro bili su oni koji su ih pritisnuli visoko.