Jurić nakon remija: Razočaran sam i tužan, stvari nisu najbolje

Atalanta nije uspjela probiti blok Slavije iz Praga te je odigrala neriješeno u Ligi prvaka. Momčad Ivana Jurića bila je jako opasna u prvom dijelu i imala nekoliko izglednih prilika za gol, ali napadači Atalante nisu bili raspoloženi. U drugom dijelu se utakmica malo primirila, ali imala je "božica" nekoliko prilika koje nije iskoristila. Jurić je bio zadovoljan pristupom svoje momčadi, ali je naglasio da se završnica mora popraviti.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

- U utakmicama protiv Slavije i Lazija imali smo izglednih 15 prilika za zabiti gol, na svaki mogući način. Pozitivno je stvoriti ih jer to znači da su igrači u dobroj formi, ali naprijed stvari nisu najbolje, ne možemo zatresti mrežu. Prije ili kasnije, vratit ćemo se na pravi put. Zato nisam zabrinut, ali sam svakako razočaran, jer radite velike stvari, malo dajete, puno stvarate, a ne zabijate. Zato sam tužan što nismo pobijedili - rekao je hrvatski trener za Sky pa dodao:

- Moramo ostati dosljedni u našim analizama. Imali smo 40 udaraca u dvije utakmice. Bio bih više zabrinut da nismo ništa stvorili. Stvorili smo prilike za postizanje golova koje smo imali na umu. Krstović ima priliku na tri metra, a zatim ne postiže gol, ili De Ketelaere, koji je odigrao sjajnu utakmicu i nadam se da će uskoro proraditi.

Atalanta je tako došla do četvrtog boda u Ligi prvaka te treće utakmice u nizu gdje je odigrala neriješeno. Jurićevoj momčadi sada slijedi Cremonese u talijanskom prvenstvu te se u Bergamu nadaju da će prestati golgeterska suša i da će početi pobjeđivati.