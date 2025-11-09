Jurić pred otkazom u Atalanti, procurilo je i ime nasljednika

Nakon niza razočaravajućih rezultata, čini se da je strpljenje uprave Atalante pri kraju. Hrvatski stručnjak Ivan Jurić nalazi se pred otkazom, a poznati talijanski novinar Fabrizio Romano tvrdi da je klub iz Bergama u poodmaklim pregovorima s Raffaeleom Palladinom.

Kap koja je prelila čašu bio je težak domaći poraz od Sassuola (0-3), čime je Atalanta produžila svoj niz na sedam uzastopnih utakmica bez pobjede u Serie A. Klub koji je ljetos značajno investirao u momčad pao je na 13. mjesto na ljestvici, što je njihov najgori start sezone u posljednjih 11 godina.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Situaciju dodatno kompliciraju i napetosti između Jurića i ključnog igrača Ademole Lookmana. Podsjetimo, Jurić je nasrnuo na zvijezdu Atalante tijekom utakmice Lige prvaka, kada su članovi stožera morali smiriti strasti pored terena.

Kao najizgledniji Jurićev nasljednik spominje se Raffaele Palladino, mladi i perspektivni trener koji je trenutno bez angažmana. Palladino je prošle sezone vodio Fiorentinu do šestog mjesta i plasmana u Konferencijsku ligu, a prethodno je s Monzom ostvario povijesne uspjehe.