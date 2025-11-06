Jurić se sukobio sa svojim igračem! 'To je uobičajeno, svi smo to doživjeli u karijeri...'

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić zabio je za pobjedu Atalante protiv Marseillea (1-0) u četvrtom kolu Lige prvaka i vrlo vjerojatno sačuvao posao hrvatskom treneru Ivanu Juriću (50).

Visio je kao luster posljednjih tjedana, klub nije znao za pobjedu šest utakmica, a čelnici su Splićaninu dali jasno upozorenje. Ako ne pobijediš sljedeće dvije utakmice, letiš. Prvu je preživio, njegova momčad došla je do sedmog boda, ali utakmicu je zasjenio Jurićev incident s najvećom zvijezdom momčadi Ademolom Lookmanom.

Foto: arena sport

Hrvatski trener izvadio ga je u 75. minuti, a Nigerijac je bio iznimno bijesan. Nešto je dobacio Juriću, a njemu to nije najbolje sjelo. Nasrnuo je na svog napadača, primio ga za ruku i ušao s njim u žestoku raspravu. Frcale su iskre, Lookman je krenuo prema njemu, ali umiješali su se članovi stručnog stožera i spriječili daljnju eskalaciju.

Lookman je najveća zvijezda Atalante, vrijedi 40 milijuna eura i član kluba je od 2022. godine. Prošle godine odveo ih je do trofeja Europske lige, no ovog ljeta ušao je u sukob s čelnicima kluba. Htio je otići u Inter, oni ga nisu pustili, pa je bojkotirao treninge. Sve do početka rujna radio je individualno, a kada je shvatio da Atalanta neće prodati, razgovarao je s Jurićem koji ga je, uz dopuštenje čelnih ljudi, vratio u momčad. No, izostanak s priprema osjeti se na njegovoj formi, daleko je od svojih najboljih dana, zabio je tek jedan gol i frustracije su se nakupile. Sve je eskaliralo na utakmici protiv Marseillea kada je odbrusio Juriću, a onda se potom zamalo i fizički sukobio s njim.

Foto: Alberto Lingria

Hrvatski trener ovako je pojasnio incident:

- To je uobičajena stvar, komentiramo ju svaki tjedan. Nedavno je isto bilo kad je Kevin de Bruyne mijenjan u Napoliju. Postoje igrači koji nisu zadovoljni kad prije kraja utakmice moraju na klupu, onda ne reagiraju dobro. Takve stvari rješavamo u svlačionici - kazao je Jurić i nastavio:

- Svima su nam poznate takve situacije. Svi smo ih imali kao igrači ili treneri, one se događaju u trenutku kad su glave vruće. Važna je samo Atalanta, klub, njena momčad i njeni navijači. Radimo ono što je najbolje za momčad, za nju treba sve dati. Sve mi je jasno, treba to zaboraviti i ići dalje - rekao je trener Atalante i pružio ruku pomirenja svom najboljem igraču.

Unatoč pobjedi protiv Marseillea, Jurić još nije siguran na klupi. Novi ključan ispit imat će u nedjelju protiv Sassuola u 11. kolu Serie A.