Jurić sjedi na 'vrućem stolcu' nakon debakla Atalante u ligi

Ugrožen je status hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića, nakon što je njegova Atalanta doživjela debakl na domaćoj utakmici protiv Sassuola, koji je slavio 3-0. Dvostruki strijelac u pobjedi gostiju bio je Berardi, koji je tresao mrežu iz penala u 29. minuti i u 66. minuti. Drugi gol Sassuola zabio je Pinamonti. Mario Pašalić odigrao je cijelu utakmicu za Atalantu.

Time se produbila kriza Atalante, koja je pobijedila tek dvije od 11 utakmica u prvenstvu. Oni koji čašu vide napola punu reći će kako je Jurićeva momčad izgubila tek drugu utakmicu u prvenstvu, ali zahvaljujući sedam remija tek je na mršavih 13 bodova, dovoljno za 13. mjesto u prvenstvu.

Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag

Talijanski mediji pisali su kako bi Jurićev status mogao biti ugrožen ako kiksa u Ligi prvaka protiv Marseillea te Sassuola. Iako je slavio u Europi, ovaj debakl pred domaćim navijačima možda presudi budućnost bivšeg trenera Southamptona, Torina, Verone i Genoe.