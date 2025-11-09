Obavijesti

TEŽAK PORAZ

Jurić sjedi na 'vrućem stolcu' nakon debakla Atalante u ligi

Piše Luka Tunjić, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag

Talijanski mediji pisali su kako bi Jurićev status mogao biti ugrožen ako kiksa u Ligi prvaka protiv Marseillea te Sassuola. Iako je slavio u Europi, ovaj debakl pred domaćim navijačima možda presudi budućnost Hrvata

Ugrožen je status hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića, nakon što je njegova Atalanta doživjela debakl na domaćoj utakmici protiv Sassuola, koji je slavio 3-0. Dvostruki strijelac u pobjedi gostiju bio je Berardi, koji je tresao mrežu iz penala u 29. minuti i u 66. minuti. Drugi gol Sassuola zabio je Pinamonti. Mario Pašalić odigrao je cijelu utakmicu za Atalantu.

Time se produbila kriza Atalante, koja je pobijedila tek dvije od 11 utakmica u prvenstvu. Oni koji čašu vide napola punu reći će kako je Jurićeva momčad izgubila tek drugu utakmicu u prvenstvu, ali zahvaljujući sedam remija tek je na mršavih 13 bodova, dovoljno za 13. mjesto u prvenstvu.

CALCIO - Serie A - Udinese Calcio vs Atalanta BC
Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag

Talijanski mediji pisali su kako bi Jurićev status mogao biti ugrožen ako kiksa u Ligi prvaka protiv Marseillea te Sassuola. Iako je slavio u Europi, ovaj debakl pred domaćim navijačima možda presudi budućnost bivšeg trenera Southamptona, Torina, Verone i Genoe.

