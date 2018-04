Jurila je i zabila se u semafor: Bojala sam se za vlastiti život

Teški padovi u biciklizmu nisu rijetkost, a iznimka nisu bile ni uskrsne etape za muškarce i žene na uskrsnoj etapi utrce po Flandriji.

Kod biciklista sve je počelo nakon pada jednog biciklista na sredini pelotona 100 kilometara prije cilja, a nakon njega nastradalo je desetak biciklista. Nekolicina njih nisu mogla dovršiti utrku.

Puno ozbiljnije djelovao je pad Roxane Fournier u ženskoj utrci, kad ju je uza zid jedne zgrade na križanju u naselju pritisnula Eugénie Duval, koja je pokušala izbjeći drugu biciklisticu koja je pala. Zabila se potom u semafor.

"Danas sam bolje. Bojala sam se za život, ali srećom refleksno sam u zadnji čas pomaknula glavu kako bih izbjegla ono najgore", objavila je Roxane na Facebooku dan nakon nesreće.

We feared the worst when we saw this huge crash in Sunday's Tour of Flanders...



Thankfully @chloe_hosking and @FournierRoxane weren't as badly hurt as first thought pic.twitter.com/MJ7Ls3iaJD