Jurjević više nije šef sigurnosti HNS-a: 'Bilo je jako intenzivno, došlo je vrijeme za promjenu'

Dosadašnji voditelj odjela prevencije, sigurnosti i integriteta HNS-a, Jurica Jurjević, podnio je ostavku. Prvi smo donijeli tu informaciju, a sada ju je potvrdio i predsjednik saveza Marijan Kustić.

Jurjević je u Savez stigao u ožujku 2022. godine, a kao voditelj odjela prevencije, sigurnosti i integriteta sudjelovao je u osvajanju brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Kataru te srebrne medalje u Ligi nacija.

- Zahvaljujem predsjedniku Kustiću što mi je dao priliku da na ovaj način sudjelujem u radu hrvatskog nogometa, što je na puno načina bilo ostvarenje dječačkih snova. Bila mi je velika čast i odgovornost doprinijeti radu Saveza u vrlo kompleksnoj domeni sigurnosti, a posebna je privilegija bila raditi za hrvatsku reprezentaciju. No, istodobno, ovaj posao vrlo je intenzivan i osjetio sam da je dobro vrijeme za promjenu i novi, drugačiji izazov. Bilo mi je zadovoljstvo upoznati puno kvalitetnih djelatnika i dobrih ljudi u Savezu, koji je u odličnim rukama i u meni će imati velikog navijača u budućim uspjesima - izjavio je Jurjević.

U Vodicama održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, nakon sjednice izjavu za medije dao Marijan Kustić | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kustić mu se zahvalio na dosadašnjem radu.

- Hvala Jurici na velikom trudu, angažmanu i doprinosu koji je dao radu HNS-a u protekle tri i pol godine, čime je opravdao veliko povjerenje koje smo mu tada dali. Osim što je kvalitetan profesionalac, Juricu doživljavam kao odličnu, pozitivnu i energičnu osobu i drago mi je što ćemo ostati u kontaktu kao prijatelji. Razumijem njegovu želju za promjenom te mu želim sve najbolje na novoj poziciji - poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.