Trener Zadra u šoku: Direktor kluba se zatrčao i krenuo prema meni. Život mi je bio ugrožen

U košarkaškom klubu Zadar i dalje vlada nemir. Prije dva dana direktor kluba Tomislav Kabić javno je kritizirao trenera Danijela Jusupa, optužujući ga za brojne propuste. Izrečene riječi bile su oštre, a napetost u klubu dodatno je eskalirala tijekom sastanka između Kabića i Jusupa, koji je zamalo prerastao u fizički sukob. Trener Jusup o tome je govorio na konferenciji za medije održanoj ispred dvorane Krešimira Ćosića u Zadru.

- Počeo bih od kronologije odnosa mene i Kabića. Prvenstvo je završilo 14. lipnja, dva dana kasnije poslao sam mail direktoru. Tim putem jer je naša komunikacija zadnja tri, četiri mjeseca bila isključivo tim putem. U njemu sam poslao da se riješe stvari što prije kako bi ušli u pripremu za sljedeću sezonu. Moj uvjet je bio da trener i sportski direktor imaju maksimalnu autonomiju, te da se formira stručni tim - rekao je i dodao:

Zadar: Izvanredna konferencija za medije trenera Zadra Danijela Jusupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- To sam naglasio jer smo posljednjih mjeseci imali miješanje u struku od strane direktora. Primjer toga su potpisivanje ugovora s mladim igračima bez da sportski direktor ili ja znamo išta o tome. Tu se ušlo u domenu koje je u sferi mene i sportskog direktora. Zato sam tražio da se to ne ponavlja. Izbila je vrlo neugodna situacija jer su ti igrači potpisivali na dan play-off utakmica. Ja o tome nisam imao pojma. Tada sam to progutao, ali zamislite kako je bilo roditeljima i toj djeci jer su između dvije vatre. Tu je nastala zbrka jer se netko miješa u sportsku politiku. Radi mira u kući nismo izlazili s time, ja sam vlasnika Branka Dukića obavijestio o tome.

Zadar je na svojoj službenoj stranici najavio ambiciozni plan za sezonu 2026./2027., s ciljem povratka na europsku košarkašku scenu. Mogli su već sljedeće sezone igrati kvalifikacije, no od toga se odustalo, a kako tvrdi Jusup, to je također djelo direktora.

- Ja sam samo trener, a izrazio sam bojazan što će biti u slučaju da igramo Europu jer to znači da ćemo igrati kvalifikacije jer postoji mogućnost da se ne uđe u FIBA grupu i to bi nas svelo na igranje samo hrvatskog prvenstva. To bi otežalo dovođenje igrača. Ja sam samo izrazio mišljenje, a tko je branio direktoru da nas prijavi za Europu, no meni se čini da je direktor, kad je vidio kakve mogu biti posljedice, da se stisnuo i povukao je ručnu. Ispalo je da sam ja kriv što nećemo igrati Europu, ja sam prvi da se igra Europa, ali garantirani broj utakmica koji će imati normalan broj utakmica - kazao je i nastavio:

- Sljedeći dan sam dobio poziv u klub od direktora na koji sam se odazvao. Taj sastanak je trajao veoma kratko jer je retorika bila ista ko u njegovom posljednjem istupu u medijima. To se meni ne sviđa pa sam se ustao i rekao da u tome neću sudjelovati. To što je on meni rekao dok sam izlazio to nije za medije, to je ispod svake razine. Kada sam se okrenuo, on se sa svog stola zaletio, potrčao prema meni, stavio ruke iza leđa i glavom krenuo prema meni. Tu je došlo do kontakta glavom. Moj fizički integritet je bio ugrožen, povukao sam se bez ijedne ružne riječi. Obavijestio sam o svemu vlasnika kluba, nisam išao ni na policiju. Čekao sam poziv vlasnika i šutio, a onda je izbila afera. Nakon svega, umjesto da se pokaže kajanje, on je nastavio... - zaključio je Jusup.