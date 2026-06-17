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Jusup nakon četiri godine odlazi s klupe Zadra: 'Hvala i sretno'

Piše Davor Kovačević,
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Jusup nakon četiri godine odlazi s klupe Zadra: 'Hvala i sretno'
Zadar i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Klub poduzima radnje kako bi se na vrijeme pripremilo sve potrebno za novu natjecateljsku sezonu što podrazumijeva i rješavanje pitanja trenera prve momčadi, poručili su iz kluba

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Nakon četiri godine, istekom ugovora, Danijel Jusup (64) napušta klupu Zadra. Na Višnjiku su se zahvalili dosadašnjem treneru, s kojim su osvojili tri naslova prvaka Hrvatske i Kup Krešimira Ćosića.

"Košarkaški klub Zadar zahvaljuje g. Jusupu na vrlo uspješnoj četverogodišnjoj suradnji, koja je okrunjena s četiri trofeja - tri naslova prvaka Hrvatske i osvojenim Kupom Krešimir Ćosić. Klub poduzima radnje kako bi se na vrijeme pripremilo sve potrebno za novu natjecateljsku sezonu što podrazumijeva i rješavanje pitanja trenera prve momčadi.

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O svim novostima vezanim uz stožer i roster prve momčadi javnost će biti pravodobno i transparentno informirana. Danijelu Jusupu od srca zahvaljujemo na uspješnom vođenju prve momčadi te mu želimo puno uspjeha u nastavku karijere kao i u privatnom životu", poručili su iz kluba.

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