Juve ga ne želi, ali zato ga svi žele! Mandžo blizu Borussije

Već duže vrijeme se zna da je epizoda Marija Mandžukića (33) u Juventusu praktički gotova. Maurizio Sarri ga je prikovao za klupu, nema nijedan službeni nastup, a nije ga ni prijavio za utakmice Lige prvaka. To je bio jasan znak bivšem hrvatskom reprezentativcu da se da u potragu za novim klubom.

Manchester United želio ga je dovesti već na ljeto, no uporni i srčani Mario, kakav je, htio je ostati, boriti se i pokazati Sarriju da zaslužuje ostanak u Juveu. No talijanski trener ga je totalno prekrižio i napadač je shvatio kako je vrijeme za odlazak. Bio je na korak od odlaska u Katar, no užasni uvjeti travnjaka i komplikacije u pregovorima oko odštete stopirali su transfer...

Engleski mediji su prije nekoliko tjedana pisali da je Mandžo postigao usmeni dogovor s Unitedom, talijanski Il Giornale tvrdi da će hrvatski napadač karijeru nastaviti u Milanu, a sada CalcioMercato kaže da Borussija Dortmund želi bivšeg hrvatskog reprezentativca! Puno je izvora i teško je bilo kome vjerovati, ali svima je poznato da se klub iz Dortmunda 'odavno' zaljubio u Mandžu. Htjeli su ga dovesti u nekoliko navrata, najkonkretniji su bili 2013. godine nakon što ih je Lewandowski napustio i otišao u Bayern, ali tada su Bavarci tražili previše za Marija.

Kako pišu Talijani, čelnici njemačkog kluba su već započeli pregovore s Juventusom, a talijanski prvak traži šest milijuna eura! Borussia ove sezone igra jako dobro i u Bundesligi i u Ligi prvaka gdje su u skupini s Barcelonom i Interom, ali i sami su svjesni da je sezona dugačka i da im treba što veći izbor igrača. Prvi napadač Paco Alcácer se ove sezone muči s ozljedama i nikako da uhvati kontinuitet, a čelnici Borussije smatraju kako je Mandžo pravi izbor.

Borussia je oblivena talentom na svim pozicijama. Marco Reus je kapetan i vođa ove momčadi, a tu su još i veliki talenti Julian Brandt, Thorgan Hazard, Jadon Sancho. Sjajna momčad kojoj bi Mandžo sa svojim iskustvom i borbenošću sigurno jako pomogao na velebnom Signal Iduna Parku, a trener Lucien Favre sigurno ne bi imao ništa protiv. 'Žuti zid', kako zovu navijače Borussije, obožavaju borbene i srčane igrače, a naš Mandžukić je sinonim za borbenost. Obje strane bi bile na dobitku.

Hrvatski napadač je u Juveu već pet godina, no njegov mandat je tamo gotov i čeka se samo zimski prijelazni rok i prelazak u novi klub. Milan, Borussia Dortmund, Inter, United, nagađanja je mnogo, ali i ta nagađanja su dokaz da je hrvatski napadač i dalje tražena roba na tržištu iako su ga u Torinu odbacili.

Mandžo se u Juveu najviše zadržao u cijeloj karijeri. Godinu dana igrao je za Marsoniju, dvije godine za Zagreb i Wolfsburg, tri godine za Dinamo, dvije u Bayern Münchenu, jednu u Atleticu te čak pet u Juventusu. Navijači su ga voljeli, on je volio njih, a Uprava je bila zadovoljna. No sve do ove sezone kada je postalo jasno da je Mandžukiću ovo i posljednja godina u Torinu...