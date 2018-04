Juve kukavičkom igrom tražio bod pa dobio šamar od Napolija

Jedina Liga petice u kojoj će se do zadnjeg kola dva kluba boriti za naslov je talijanska Serie A. Potvrda toga stigla je večeras iz Torina gdje je Napoli u 90. minuti šokirao Juventus i pobijedio 1-0 golom Senegalca Kalidoua Koulibalyja i to tako da aktualni prvaci nisu imali niti jedan jedini udarac u okvir protivničkog gola!

>>> Gol pogledajte OVDJE

Poslije 34 odigrana kola Juventus ima 85 bodova, Napoli 84. Sljedeće kolo 'stara dama' ide na noge Interu koji je u velikoj borbi za plasman u Ligu prvaka i na vrelom jugu Italije s pravom se nadaju da će doći do smjene na prvom mjestu.

I to ne bi bilo nezasluženo ukoliko Juve ponovi isto što i u nedjelju navečer. Juventus je, dakle, na svom terenu odigrao jednu od najgorih utakmica unazad svoje vladavine Italijom u posljednjih šest godina u kojima osvajaju naslov za naslovom.

Rekli smo, nisu imali udarac u okvir gola Pepea Reine, a najbolja šansa im je bila slučajna stativa poslije odbijanca pri slobodnjaku Miralema Pjanića u prvom poluvremenu. Od smislene igre po pitanju Juventusa, nismo vidjeli baš ništa.

Kukavički pristup prvaka koji je išao na 'nulu' najbolje oslikava statistika drugog poluvremena u kojem je Juventus imao tek jedan upućen udarac, naravno, bezopasno i daleko od gola.

Nije ni Napoli oduševio igrom kao što to inače umiju, no ovaj puta su odigrali hrabro, zrelo, pa čak i šampionski.

U 24. minuti kapetan Marek Hamšik imao je zicer koji je poslao pored gola Gigija Buffona, u 38. je Lorenzo Insigne zabio, no gol je poništen zbog čistog ofsajda.

Sve to bile su indicije da bi do iznenađenja moglo doći, međutim, 'bianconeri' su svojim klasičnim 'gušenjem' igre čuvali nulu sve do 90. minute kada je Koulibaly nebeskim skokom otpuhao svoje čuvare i zakucao loptu u mrežu poslije kornera Josea Callejona.

Nastao je muk na Allianz Stadiumu, stadionu na kojem Juve od 2011. slavi titulu za titulom u Italiji. Mario Mandžukić igrao je od 70. minute, a Marko Rog na terenu je proveo zadnjih deset minuta meča.

35. kolo

Inter - Juventus

Fiorentina - Napoli

36. kolo

Juventus - Bologna

Napoli - Torino

37. kolo

Roma - Juventus

Sampdoria - Napoli

38. kolo

Juventus - Verona

Napoli - Crotone