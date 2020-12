Juve opet diše, Pirlo se spasio! Čudesan preokret u 11 minuta

Torino je bio bolji u prvom poluvremenu, imao je prednost i promašio par izvanrednih prilika... A onda je Juventus preuzeo konce u nastavku i čudesno uzeo derbi u 11 minuta pred sam kraj utakmice

<p>Talijanski nogometni prvak <strong>Juventus </strong>u 10. je prvenstvenom kolu u gradskom derbiju svladao <strong>Torino </strong>s 2-1 (0-1).</p><p>Torino je bio mnogo bolja momčad u prvom poluvremenu u kojem je stigao i do prednosti kada se<strong> N'Koulou </strong>(9) najbolje snašao u gužvi pred golom Juventusa nakon kornera. No, pet minuta potom <strong>Zaza </strong>je promašio "zicer" za 2-0, da bi u završnici prvog dijela i atraktivan pokušaj <strong>Belottija </strong>prohujao preko grede.</p><p>U nastavku je Juventus preuzeo inicijativu, no nije i stvarao prilike, ali je u sam smiraj utakmice stigao do preokreta. Prvo je <strong>McKennie </strong>(77) poravnao na 1-1, da bi <strong>Bonucci </strong>(89) pogodio za važna tri boda. Oba gola postignuta su glavom i to nakon odličnih ubačaja Cuadrada.</p><p>Juventus je s ova tri boda stigao na drugo mjesto ljestvice sa 20 bodova, tri manje uz utakmicu više od vodećeg <strong>Milana</strong>, dok je Torino ostao u zoni ispadanja, 18. sa šest bodova, dva manje od 17. Fiorentine.</p><p>U prvoj utakmici dana <strong>Lazio </strong>je u Ceseni svladao domaću <strong>Speziju </strong>s 2-1 (2-0). Rimljani su do prednosti od 2-0 stigli u prvom poluvremenu, Immobile (15) je postigao prvi gol iz protunapada nakon asistencije Milinković-Savića, dok je drugi pogodak postigao Milinković-Savić (33) iz slobodnog udarca. U nastavku je N'Zola (64) smanjio na 2-1, da bi do kraja susreta gostima poništena još dva pogotka zbog zaleđa.</p><p>Mladi hrvatski reprezentativac <strong>Martin Erlić </strong>ostao je na klupi Spezije koja sa 10 bodova zauzima 15. mjesto, dok je Lazio stigao na sedmo mjesto sa 17 bodova, koliko imaju i peti Napoli te šesta Roma.</p>