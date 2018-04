GOOOOL! Mandžo zabio Realu u drugoj minuti! Umalo i 2-0!

Čovjek zvan rekord večeras lovi nove rekorde. Jedan od najboljih igrača svijeta nastupit će 150. put u Ligi prvaka, samo Iker Casillas (167 nastupa) i Xavi (151) imaju više utakmica od Cristiana Ronalda u ovom natjecanju.

Ako Real pobijedi, Ronaldo će postati igrač s najviše pobjeda u Ligi prvaka. Bila bi mu to 99. pobjeda, a iza sebe bi ostavio bivšeg suigrača Ikera Casillasa, s kojim trenutačno dijeli prvo mjesto.

Uspije li u ovoj utakmici zabiti tri gola, postat će i igrač s najviše 'hat-trickova' u povijesti ovog elitnog natjecanja. Zadnji put je to napravio u polufinalu protiv Atletico Madrida prošle sezone, a trenutačno prvo mjesto u ovoj kategoriji dijeli s glavnim rivalom Leom Messijem. Svaki od njih ima po sedam 'hat-trickova'.

150 - Cristiano Ronaldo will be the third player to reach 150 appearances in the Champions League, after Iker Casillas (167) and Xavi Hernandez (151). Milestone. pic.twitter.com/BPckoel2Ty