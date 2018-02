Juventus izbio na vrh Serie A, novi sudački cirkus s VAR-om

Juventus je pobijedio na gostovanju kod Fiorentine 2-0 u prvoj utakmici 24. kola Serie A u petak i tako, makar na 24 sata, preuzeo vrh ljestvice talijanskoga nogometnog prvenstva. Golove za "staru damu" zabili su Federico Bernardeschi i Gonzalo Higuaín.

Prvo poluvrijeme obiježila je sporna situacija iz 17. minute kad je sudac Marco Guida dosudio penal za domaćine jer je Giorgio Chiellini igrao rukom. No gosti se nisu mirili s tim, nagovarali su suca da zatraži videoasistenciju, što je on i napravio.

Nakon čak četiri minute čekanja glavni sudac poništio je odluku pokazavši na ranije zaleđe Fiorentine u toj akciji iako Bennasiju loptu nije dodao njegov suigrač Simeone, nego Alex Sandro...

People suggesting it wasn’t offside because Sandro played the ball are clutching at straws, for starters he was brought down as his foot touches the ball so how is that “intentional” ? #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/KW2rWRFiHm