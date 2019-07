Juventus u prijateljskoj jedva ulovio izjednačenje s Korejcima

Juventus je u Seoul u prijateljskoj utakmici protiv momčadi sastavljene od zvijezda korejske lige K-League Stars odigrao šokantnih 3-3. Strateg Stare dame, Maurizio Sarri, na travnjak je izveo momčad u kojoj su između ostalih bili Mandžukić, Pjanić, De Ligt i Higuain, no Juventus nije uspio pobijediti.

Igrači su susret započeli 50 minuta kasnije nego što su trebali zbog zakašnjelog leta. Možda zbog toga, a možda iz drugih razloga je već u prvih 10 minuta, talijanski prvak morao hvatati priključak. Muratore je u devetoj minuti zabio za izjednačenje nakon što su Korejci poveli već u 7. golom Osmara.

No, opet se Juve poskliznuo. Cesinha u 44. i Taggart u 49. odvode domaćine do velikih 3-1 i gotovo pola sata Juventusovog vijanja rezultata i barem približne prijetnje. Uspjevaju to tek u 77. minuti realizirati kada Matuidi zabija gol za 3-2, a Pererira u 81. spašava Juve od poraza.

Sarri je iskoristio sve tri izmjene. Ušli su u nastavku susreta Rabiot, Bonucci i Buffon. Dok je Cristiano Ronaldo cijelu utakmicu odmarao na klupi, naš Mandžukić je odigrao cijelu utakmicu, ali niti on nije uspio odvesti Juve do pobjede.