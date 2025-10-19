Juventusovi navijači traže smjenu Hrvata nakon novog poraza: 'Tudore, hajde doma'

Juventus je izgubio od Coma 2-0 u sedmom kolu Serie A i trener "stare dame" Igor Tudor našao se pod velikim pritiskom. Juventus je bez pobjede u šest uzastopnih utakmica, a navijači na društvenim mrežama traže smjenu Hrvata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

"Tudore, ajde doma", jedan je od komentara na Facebook stranici kluba ispod posljednje objave, a na X-u se počeo širiti hashtag #TudorOUT#. Da je Tudorova pozicija nesigurna, nagovijestio je i novinar Matteo Moretto koji je gostovao u podcastu kod Fabrizija Romana gdje je otkrio kakva je situacija u klubu.

- Što se tiče Juventusa i budućnosti Igora Tudora, već sam ranije otkrio neke detalje. Podsjećam da sam tada naglasio kako je Tudorov rad pod povećalom. To se nije promijenilo - odnosi između Comollija (sportski direktor kluba op.a) i Tudora su prilično hladni. Tudorov rad i dalje se pomno prati, a njegova budućnost u klubu bit će jasno oblikovana u nadolazećim tjednima - rekao je Moretto prije poraza od Coma i dodao:

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

- Trenutačna situacija je jasna - Juventus ide utakmicu po utakmicu. Tudorova budućnost je neizvjesna i ovisit će o rezultatima, ali zasad nema nikakvih kontakata ni upita prema Robertu Manciniju. To je trenutačni okvir kad je riječ o budućnosti Juventusa i dvojice trenera.

Podsjetimo, hrvatski trener je preuzeo torinski klub ožujku prošle godine i u 22 utakmice ostvario je učinak od 10 pobjeda, osam remija i četiri poraza.