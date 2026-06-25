Južna Afrika pobijedila je Južnu Koreju 1-0 i tako kao druga u skupini prolazi u nokaut fazu. To je ovoj reprezentaciji prvi put u povijesti da ide dalje nakon grupne faze
Južna Afrika - Južna Koreja 1-0: Čudesan pothvat Afrikanaca, prvi put ikada su prošli grupu
Prvi put u povijesti nogometna reprezentacija Južne Afrike je izborila prolaz u drugi krug Svjetskog prvenstva nakon što je u zadnjem kolu A skupine porazila Južnu Koreju sa 1-0.
Južnoafrikanci su u prva dva kola upisali poraz od Meksika, te remizirali protiv Češke, dok je Koreja pobijedila Čehe, a izgubila od Meksika. Korejskoj vrsti je bio dovoljan i bod, no "Bafana Bafana" je priredila iznenađenje izborivši veliku pobjedu. Pogodak odluke zabio je Tapelo Maseko u 63. minuti.
Južna Afrika je ovom pobjedom osvojila drugo mjesto u skupini i u 16-ini finala igrat će protiv Kanade. "Bafana Bafani" je ovo četvrto Svjetsko prvenstvo i prvi plasman u drugi krug. Koreja je pak završila kao treća s tri boda zadržavši izglede za plasman dalje kao jedna od trećeplasiranih ekipa.
Bila je to utakmica s dosta prilika na obje strane, a trenutak odluke dogodio se u 63. minuti kada je Moremi asistirao Maseku u kazneni prostor, a ovaj odlično primirio loptu i još ljepše pogodio. Koreja je najbolju priliku imala u prvom dijelu kada je Lee Kang-in promašivši cijeli gol s desetak metara.
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