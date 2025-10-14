Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUNE SE MJESTA

Južna Afrika plasirala se na SP! Ovo su sve zemlje koje su do sada izborile Mundijal...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Južna Afrika plasirala se na SP! Ovo su sve zemlje koje su do sada izborile Mundijal...
Foto: Esa Alexander

Južnoafrička Republika s 3-0 je svladala Ruandu i tako se plasirala na Mundijal. Južnoj Africi je pomogla Nigerija koja je s 4-0 pobijedila Benin i tako omogućila Južnoj Africi da ode na Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Južne Afrike plasirala se na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon što je u susretu posljednjeg, 10. kola C skupine afričkih kvalifikacija pobijedila Ruandu sa 3-0. Južnoj Africi je pomogla pobjeda Nigerija koja je u porazila vodeću momčad skupine Benin sa 4-0.

FIFA World Cup - CAF Qualifiers - Group C - South Africa v Rwanda
Foto: Esa Alexander

Uoči zadnjeg kola Benin je imao dva boda više od Južne Afrike. Međutim nakon teškog poraza od Nigerije ne samo da su ostali bez direktnog plasmana na SP, već su isputili i drugu poziciju. Golove za "Bafana Bafanu" postigli su Thalente Mbatha (5), Oswin Appollis (26) i Evidence Makgopa (72).

Za južnoafričku vrstu bit će to četvrti nastup na Svjetskom prvenstvu, ali tek prvi nakon 2010. kada su bili domaćini SP-a Do sada nikada nisu prošli skupinu. Južna Afrika je postala 23. reprezentacija koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će iduće godine organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

FIFA World Cup - CAF Qualifiers - Group C - South Africa v Rwanda
Foto: Esa Alexander

Reprezentacije koje su do sada prošle na svjetsko prvenstvo:

Alžir, Egipat, Maroko, Tunis, Gana, Zelenortski Otoci, Južnoafrička Republika,  Australija, Iran, Jordan, Japan, Južna Koreja, Uzbekistan, Brazil, Argentina, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj,  Novi Zeland te domaćini SAD, Kanada i Meksiko

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal
KVALIFIKACIJE ZA SP

Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal

Hrvatska bi mogla završiti u skupini s najboljim reprezentacijama svijeta, kao što su Španjolska, Argentina i Francuska. Strijelac jedinog gola u pobjedi Njemačke bio je Nick Woltemade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025