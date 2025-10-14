Južna Afrika plasirala se na SP! Ovo su sve zemlje koje su do sada izborile Mundijal...

Nogometna reprezentacija Južne Afrike plasirala se na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon što je u susretu posljednjeg, 10. kola C skupine afričkih kvalifikacija pobijedila Ruandu sa 3-0. Južnoj Africi je pomogla pobjeda Nigerija koja je u porazila vodeću momčad skupine Benin sa 4-0.

Foto: Esa Alexander

Uoči zadnjeg kola Benin je imao dva boda više od Južne Afrike. Međutim nakon teškog poraza od Nigerije ne samo da su ostali bez direktnog plasmana na SP, već su isputili i drugu poziciju. Golove za "Bafana Bafanu" postigli su Thalente Mbatha (5), Oswin Appollis (26) i Evidence Makgopa (72).

Za južnoafričku vrstu bit će to četvrti nastup na Svjetskom prvenstvu, ali tek prvi nakon 2010. kada su bili domaćini SP-a Do sada nikada nisu prošli skupinu. Južna Afrika je postala 23. reprezentacija koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će iduće godine organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

Foto: Esa Alexander

Reprezentacije koje su do sada prošle na svjetsko prvenstvo:

Alžir, Egipat, Maroko, Tunis, Gana, Zelenortski Otoci, Južnoafrička Republika, Australija, Iran, Jordan, Japan, Južna Koreja, Uzbekistan, Brazil, Argentina, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj, Novi Zeland te domaćini SAD, Kanada i Meksiko