Kabayel izazvao Hrgovića nakon velikog trijumfa: 'To je najbolji meč u teškoj kategoriji'

Filip Hrgović (34, 21-1) prošlog je vikenda u londonskoj O2 Areni ostvario najveću pobjedu profesionalne karijere. Hrvatski teškaš preokretom je svladao Mosesa Itaumu (21, 14-1), zaustavio ga u devetoj rundi i osvojio upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka, a već nekoliko dana nakon velikog trijumfa počele su se otvarati brojne opcije za njegov sljedeći veliki meč.

Hrgović se protiv Itaume našao u ozbiljnim problemima već na početku borbe. Brži Britanac nametnuo je visok ritam, a u drugoj je rundi poslao hrvatskog boksača na pod. Ipak, Itauma nije uspio završiti posao. Kako je meč odmicao, Hrgović je sve bolje podnosio njegove udarce, dok je mladi Britanac počeo osjećati posljedice žestokog tempa iz početnih rundi.

Hrgović je postupno preuzeo kontrolu, odvukao protivnika u kasniju fazu meča i u devetoj rundi završio iscrpljenog Itaumu. Time mu je nanio veliki poraz i osvojio IBF-ov pojas, a nakon meča odmah je dao do znanja da želi napasti i ostale svjetske titule. Jedan od boksača koji mu se odmah ponudio kao mogući protivnik bio je neporaženi WBC-ov prvak Agit Kabayel. Njemački boksač tursko-kurdskog podrijetla pratio je Hrgovićevu pobjedu iz prvih redova, a nakon meča ušao je u ring i čestitao novom IBF-ovu prvaku.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Hrgović je pred Kabayelom otvoreno poručio da želi borbe za ujedinjenje pojaseva te upravo njega izdvojio kao jednog od mogućih protivnika. Kabayel je prihvatio izazov, a dvojica prvaka rukovala su se u ringu.

- Zašto ne već ove godine? Spreman sam. Borit ću se sa svima - rekao je Kabayel, koji u profesionalnoj karijeri ima 27 pobjeda bez poraza, od čega 19 nokautom.

Nekoliko dana poslije otišao je i korak dalje.

- Uopće me ne zanimaju drugi izazivači. Mislim da je Kabayel protiv Hrgovića sada daleko najbolja borba u teškoj kategoriji - poručio je WBC-ov prvak.

Takav bi okršaj Hrgoviću donio priliku da ujedini IBF-ov i WBC-ov naslov, ali hrvatski boksač ima još jednu veliku želju. Njegov trener Abel Sanchez otkrio je da Hrgović posebno želi revanš protiv WBO-ova prvaka Daniela Duboisa, jedinog boksača koji ga je pobijedio u profesionalnoj karijeri.

- Sve ovisi o Keithu Connollyju i Franku Warrenu, ali mislim da Filip želi revanš s Duboisom. Želi vratiti taj poraz. Zna da tada nije bio spreman, zna da je bio bolestan i sve mu je to u glavi. Mislim da je to borba koju želi, a ako je želi on, želim je i ja - rekao je Sanchez.

Dubois, međutim, prvo ima svoje obveze. Za šest tjedana trebao bi ponovno boksati protiv Fabija Wardleyja, dok Hrgoviću prije eventualnih borbi za ujedinjenje naslova na putu stoji Frank Sanchez. Kubanski teškaš obvezni je IBF-ov izazivač, a ranije je prihvatio financijsku naknadu kako bi prepustio Hrgoviću i Itaumi borbu za upražnjeni naslov. Prema dogovoru s IBF-om sada bi upravo Sanchez trebao dobiti priliku protiv hrvatskog prvaka. Promotor Warren potvrdio je da Hrgović ima tu obvezu, iako postoji mogućnost novog dogovora prema kojem bi Sanchez ponovno prihvatio naknadu i povukao se kako bi Hrvat mogao odmah krenuti prema borbi za ujedinjenje pojaseva.

Ako do takvog dogovora ne dođe, Hrgović bi prvo trebao braniti IBF-ov naslov protiv Sancheza. Nakon toga mogla bi mu se otvoriti vrata za okršaj s Kabayelom ili revanš protiv Duboisa, a potencijalni meč za ujedinjenje svjetskih titula mogao bi se održati u prvoj polovici 2027. godine.