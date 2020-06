'Kad je bila potjera za Pablom, pritiskali su me da ga odam...'

<p>Kada je počela potjera za Pablom policija je uhitila sve njegove prijatelje. Na mene su vršili pritisak da ga odam, ali ja zaista nisam ništa znao. Nisam bio njegov prijatelj, rekao je legendarni kolumbijski golman <strong>Rene Higuita</strong> kojega su mnogi povezivali s 'kraljem kokaina' Pablom Escobarom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ljudi su pomislili da sam mu prijatelj jer sam ga išao posjetiti u zatvoru. Vlasti su znale da sam nevin, ali u potrazi za njim su ispitivali sve koji su ga posjećivali - rekao je golman koji je svojim izgledom na terenu (dugom kosom) plijenio jednako koliko i svojim obranama. Pojasnio je potom:</p><p>- Da sam imao fotografiju sa Alvarom Uribeom, svi bi rekli da sam političar. Da sam je imao s gerilcima, mislili bi da sam gerilac, a ovako bi govorili da sam trgovac drogom. Zahvalan sam mu što je gradio nogometne terene kada to nitko nije htio i to je sve - rekao je Higuita.</p><p>Ipak, odslužio je devet mjeseci jer je bio povezan za suradnju u otmici koju je Pablo organizirao, no nakon izlaska iz zatvora tužio je državu i dobio spor.</p><p>- Političari su me iskoristili kao žrtveno janje. Imali su svoje druge interese. Ako moram napraviti nešto za veće dobro, napravit ću to. Ako to znači ići u zatvor, ići ću u zatvor - prokomentirao je kasnije u jednom od intervjua razdoblje koje ga je spriječilo u odlasku na SP 1994.</p><p>Ipak i početkom novog tisućljeća Higuita je imao doping afere, ali konzumaciju droge nikada nije skrivao.</p><p>- Naravno da sam konzumirao drogu. Tih par puta mi se kokain duže zadržao u tijelu pa sam morao napraviti detoksikaciju. Ali nisam bio ovisan, nisam ga koristio za poboljšanje izvedbe na terenu. To mi je samo bio hobi - pravdao se. </p><p>Podsjetimo, 'kralj kokaina' Pablo Escobar ubijen je 2. prosinca 1993. godine u Medellini, a o njegovom kontroverznom životu 'narko bossa' snimljena je i serija u kojoj se prikazuje njegova ljubav prema ženama, drogi, prijateljima, obitelji i borba za potlačene.</p>