Kad kola krenu nizbrdo, teško ih je zaustaviti: Barci se ozlijedio ključan igrač i to na duži period!

Poraz u El Clasicu, novi detalji oko slučaja Negreira, rezultatska kriza, sada i ozljeda Pedrija. Sve to nakalemilo se na Barcelonu posljednjih tjedana, a sjajnog španjolskog veznjaka na terenu neće biti više od mjesec dana!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Andy Bara u Barceloni | Video: privatna arhiva

Propustit će Pedri tako niz važnih utakmica, poput gostovanja kod Celte u Vigu, u Londonu kod Chelseaja, u Sevilli kod Betisa, dvoboje protiv Atletico Madrida i Villarreala...

Neće ga na travnjaku biti najmanje mjesec dana, a "blaugranu" čeka niz teških utakmica.

Nije on jedini na listi ozlijeđenih, od ranije su "out" Gavi, Joan Garcia, Marc Andre ter Stegen, Raphinha i Christensen.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Podsjetimo, Pedri je na nedavnom El Clasicu zaradio isključenje dvama žutim kartonima. Drugog je dobio tek u desetoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena, iako se španjolski mediji većinski slažu da je i ranije mogao "na tuširanje".

Ove je sezone odigrao 13 utakmica i zabio dva gola, uz dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 140 milijuna eura.