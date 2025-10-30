Obavijesti

KRIZA TRESE KATALONCE

Kad kola krenu nizbrdo, teško ih je zaustaviti: Barci se ozlijedio ključan igrač i to na duži period!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Pedri je na nedavnom El Clasicu zaradio isključenje dvama žutim kartonima. Drugog je dobio tek u desetoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena, iako se španjolski mediji većinski slažu da je i ranije mogao "na tuširanje"

Poraz u El Clasicu, novi detalji oko slučaja Negreira, rezultatska kriza, sada i ozljeda Pedrija. Sve to nakalemilo se na Barcelonu posljednjih tjedana, a sjajnog španjolskog veznjaka na terenu neće biti više od mjesec dana! 

Propustit će Pedri tako niz važnih utakmica, poput gostovanja kod Celte u Vigu, u Londonu kod Chelseaja, u Sevilli kod Betisa, dvoboje protiv Atletico Madrida i Villarreala...

Neće ga na travnjaku biti najmanje mjesec dana, a "blaugranu" čeka niz teških utakmica. 

Nije on jedini na listi ozlijeđenih, od ranije su "out" Gavi, Joan Garcia, Marc Andre ter Stegen, Raphinha i Christensen. 

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Podsjetimo, Pedri je na nedavnom El Clasicu zaradio isključenje dvama žutim kartonima. Drugog je dobio tek u desetoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena, iako se španjolski mediji većinski slažu da je i ranije mogao "na tuširanje". 

Ove je sezone odigrao 13 utakmica i zabio dva gola, uz dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 140 milijuna eura. 

