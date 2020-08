- Tu sam se rodio, de\u010dko sam s Kvatri\u0107a, ali imao sam te\u0161ko djetinjstvo. Roditelji su mi preminuli kad sam bio dje\u010dak. To je dosta utjecalo na mene - kazao nam je\u00a0Abi, a o\u010di su mu zasuzile. I danas mu je te\u0161ko govoriti o tome.

Vi\u0161e nam je ispri\u010dala Zejna Herak (58), gospo\u0111a koja ga je posvojila.

POGLEDAJTE NJEGOVU PRI\u010cU:

- Abija sam upoznala 2005. godine. Na\u00a0zagreba\u010dkom Hreli\u0107u\u00a0sam prodavala neke sitnice, a isto je radio i mu\u0161karac koji je stajao uz mene. Sa sobom je vodio sitnoga kr\u017eljavog dje\u010daka, prema kojem je bio prili\u010dno grub i tukao ga je, pa sam se sa\u017ealila nad djetetom. Mu\u0161karac je rekao da se zove Mike i da sutradan mora na put, a nema kamo s djetetom.

- Napola u \u0161ali rekla sam da \u0107u ja pri\u010duvati malenog Abija, a osupnula sam se kad je pristao. Doslovno mi je na Hreli\u0107u dao dje\u010daka u ruke i ostavio broj mobitela te uzeo moj broj i rekao da \u0107e se javiti za koji dan kad se vrati s puta -\u00a0prisjetila se\u00a0Zejna.\u00a0koju su doma \u010dekali suprug i tri sina.

Abi je bez pogovora krenuo s njom, a ona je razmi\u0161ljala kako \u0107e mu priu\u0161titi makar nekoliko dana radosti i osje\u0107aja obiteljskog \u017eivota, jer bilo je o\u010dito da su dje\u010dak i njegov otac \u017eivjeli vrlo skromno. Abi je imao\u00a0jedva 12 kilograma\u00a0i bio je prili\u010dno sitan za svoju dob. Nekoliko dana protegnulo se na nekoliko mjeseci, tijekom kojih je otac dolazio i odlazio. Otkrilo se da mu ime nije Mike nego Olayemi Salimon Are. Dje\u010dakova majka je ranije preminula pa su njih dvojica ostali sami. Zejna je Abija prigrlila punim srcem i me\u0111u njima se stvorila neraskidiva veza.

Otac se nije vra\u0107ao, ubrzo je i preminuo

Zejna je mislila da \u0107e se otac ubrzo pojaviti i odvesti dje\u010daka, no vrijeme je prolazilo, a on je odga\u0111ao preuzeti ga.

- Nakon godinu dana pitala sam ga dokle vi\u0161e misli tako odlaziti i \u0161to planira s djetetom. Kazao mi je da neka od suda tra\u017eim dijete, a on \u0107e potpisati da ga se odri\u010de u moju korist. Dotad smo se Abi i ja jako zbli\u017eili i on je postao \u010dlan moje obitelji, pa mi ta ideja nije bila odbojna. Dapa\u010de. Uputila sam se nadle\u017enom centru za socijalnu skrb, no kako Abi nije imao hrvatsko dr\u017eavljanstvo, jedino \u0161to su mogli u\u010diniti je proglasiti me udomiteljicom. U me\u0111uvremenu je i otac preminuo, a Hrvatska je preko nigerijskog veleposlanstva u Budimpe\u0161ti poku\u0161ala prona\u0107i dje\u010dakove srodnike te predati tijela pokojnika da ih prevezu u Nigeriju - nastavlja Zejna.

- No kad je iz Nigerije stigao negativan odgovor da ne \u017eele ni tijela ni dijete, podignula je kredit kako bi\u00a0Abijeve roditelje pokopala\u00a0na groblju Markovo polje, kamo su preselili njihove posmrtne ostatke. Nadala se da \u0107e mali\u0161ana ipak prigrliti njegova biolo\u0161ka rodbina jer je smatrala da bi mu bilo lak\u0161e odrastati u sredini bli\u017eoj njegovim korijenima, no ta je misao s vremenom izblijedila. Dje\u010dak je ostao kod nje, iako hrvatsko dr\u017eavljanstvo do danas nije rije\u0161eno. \u010cak je, tvrdi, predala zahtjev za posvojenje, ali odgovor nikad nije stigao.

'Ne daju mi dr\u017eavljanstvo'

Abi je u osnovnu \u0161kolu krenuo tek s osam godina. Kasnije je zavr\u0161io srednju ugostiteljsku \u0161kolu, a sad planira upisati fakultet.

- To mi je velika \u017eelja, evo, ba\u0161 ovih dana to rje\u0161avam. Bez faksa te danas svi \u010dudno gledaju, pogotovo vani. Vidim se na kineziologiji, kao fizioterapeut, ili kondicijski trener. Siguran sam da \u0107u u \u017eivotu uspjeti, bilo kao MMA borac, bilo na akademskoj razini.\u00a0

Zbog boje ko\u017ee, ka\u017ee, nikad nije imao problema.

- Ma zbilja nisam, bio sam djeci simpati\u010dan. Okej, ve\u0107 tad sam zbog genetike bio malo ve\u0107i od drugih pa su me se mo\u017eda i bojali. Bio sam zafrkant, u dru\u0161tvu uvijek glavni zabavlja\u010d, pu\u0161tao sam pjesme. \u0160to slu\u0161am? Ma, sve. Ajde, priznat \u0107u, ove narodne, doma\u0107e\u00a0- kazat \u0107e kroz smijeh.

Ipak, jedna stvar mu jako smeta.

- Razo\u010daran sam \u0161to jo\u0161 nisam dobio dr\u017eavljanstvo. Tu sam ro\u0111en, tu sam odrastao, znam hrvatski jezik, a dr\u017eava mi ne da dokumente. Imam jako malo 'na\u0161ih papira'. S Nigerijom nemam ni\u0161ta, nisam nikad bio, samo su mi biolo\u0161ki roditelji od tamo. Iako, volio bih jednog dana otputovati tamo. Nemam tamo rodbinu, ili za nju ne znam, ali volio bih oti\u0107i, malo vidjeti kako je...

'Trenirao sam i boks i nogomet'

Na Armagedon je upao kao zamjena, ali hrabro je prihvatio izazov. Protivnik \u0107e mu biti ne\u0161to iskusniji srpski borac Milo\u0161 Cvetkovi\u0107 (25)\u00a0u kategoriji do 77 kilograma.\u00a0

- O\u010dekujem dobru borbu, ostavit \u0107u i du\u0161u i tijelo u kavezu. Va\u017eno je da ostavim srce, da poka\u017eem \u0161to sam trenirao tri godine. Ekipa \u0107e me do\u0107i podr\u017eati. Bit \u0107e tu i mama Zejna. Naravno, kad sam joj rekao da \u0107u se boriti nije joj bilo svejedno.\u00a0

-\u00a0Cijeli \u017eivot te \u010duvam kao pahuljicu na dlanu, a da mirno sjedim i gledam kako te netko tu\u010de pred mojim o\u010dima, uh - te\u0161ko\u00a0je mami Zejni.

Smatra da je bolji u stojci.

- Kao klinac sam se bavio boksom. Igrao sam i nogomet, bio jako dobar, brz, zvao me i HA\u0160K. Mislim da bi uspio i u nogometu, ali ovo me vi\u0161e privla\u010dilo. Na prijedlog prijatelja do\u0161ao sam u ATT, na prvih par treninga ba\u0161 su me izmlatili, ali nisam odustajao, haha. Dosta ih odustane, ali ja sam ba\u0161 u\u017eivao - veli Salimon pa dodaje:

- U stojci sam mo\u017eda malo bolji, imam snagu udarca, ali i u parteru mogu napraviti probleme. Dobar sam u svemu po malo. Uvjeren sam da bi se za mene \u010dulo i prije da sam po\u010deo ranije trenirati. Svako dijete bi se trebalo baviti sportom, na taj na\u010din raste\u0161 i fizi\u010dki i mentalno, upoznaje\u0161 prijatelje. Svaki dan neke ozljede, ma\u017ee\u0161 koljeno, stavlja\u0161 banda\u017ee, ali mi nije te\u0161ko, zaljubljen sam u ovaj sport. Dobro do\u0111e ispucati se, zaboraviti na brige i probleme - zavr\u0161io je Abi.

Njegovu borbu \u0107ete mo\u0107i pratiti ve\u010deras, ekskluzivno na Youtube kanalu 24sata. Priredba po\u010dinje u 20 sati, a Abi bi u kavez trebao oko 21 sat.