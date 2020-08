Kad se sjetim kakvu smo ekipu imali, a svi otišli... To nije lijepo

<p>Čestitam ekipi na požrtvovnosti, borbi i trudu. Vidi se da je <strong>Rapid </strong>kvalitetniji, brzina iznad naše, rekao je <strong>Goran Tomić</strong> nakon poraza Lokomotive od Rapida u drugom pretkolu Lige prvaka 0-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lokomotiva slavi drugo mjesto</strong></p><p>Utakmicu je odlučio gol <strong>Kare </strong>u 32. minuti nakon dva odbijanca. Sretno, istina, ali Lokomotiva nije pokazala u napadu apsolutno ništa.</p><p>- Plan je bio da držimo "nulu" što duže i da budemo zgusnuti u obrani, ne dopustiti im da se razmašu. U drugom dijelu odigrali smo dobru utakmicu, uveli smo Sammira i bili bolji na lopti koja je bolje išla. Šteta što nismo nešto napravili, nedostajao je gol, ali ovo je naš maksimum.</p><p>Šteta jer ovih 90 minuta moglo je "Lokosima" osigurati europsku jesen, ulazak u skupinu Europske lige i najmanje 3,4 milijuna eura, a sad će put nastaviti u trećem pretkolu Europske lige.</p><p>- Imamo sada vremena za to. Međutim, stvarno je velika šteta kad se sjetim naše ekipe iz prošle sezone i kako smo izgledali pa da za ovakvu utakmicu ostanemo bez cijele ekipe. To nije lijepo. No igračima iz ovog kadra još jednom skidam kapu.</p><p>Hrvatski doprvak će se definitivno morati pojačati, ne samo za Europu...</p><p>- Još smo zbog korona virusa izgubili četiri igrača, standardna. Trebaju nam pojačanja, da, ako mislimo biti konkurentni za gornji dio HNL-a - završio je Tomić uz čestitku Rapidu čiji je trener <strong>Dietmar Kühbauer</strong>, pak, sumirao:</p><p>- Ostvarili smo cilj, nastavljamo natjecanje u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Bila je to teška utakmica, morali smo za ovu pobjedu naporno raditi svih 90 minuta. Kontrolirali smo igru većim dijelom utakmice, hrvatski je doprvak bolje ušao u nastavak utakmice, ali nakon 20-ak minuta opet smo uspostavili kontrolu igre. Bilo je najvažnije u Zagrebu pobijediti, to smo i učinili i idemo dalje..."</p>