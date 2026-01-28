Obavijesti

Kad tijelo izdaje, hrvatsko srce izvlači! Mandiću i Hrvatskoj se vratilo sve za junaštvo i borbu

Piše Davor Kovačević,
Kad tijelo izdaje, hrvatsko srce izvlači! Mandiću i Hrvatskoj se vratilo sve za junaštvo i borbu
Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Deseti put smo u polufinalu europskih prvenstava, jedna nas pobjeda dijeli od sedme medalje, dvije od jedine koja nam još nedostaje. Čudo smo, ništa drugo

Isti dan, isti protivnik i, ono najviše što smo htjeli, isti ishod. Ali, bio je ovaj 28. siječnja u Malmöu stvarni "deja vu". Hrvatska je pobijedila Mađarsku 27-25 i u polufinalu je Europskog prvenstva. Točno 365 nakon gola Marina Šipića Mađarima za polufinale Svjetskog prvenstva u Areni, Hrvatska je i među četiri najbolje reprezentacije Europe. Pa što god mnogi govorili i mislili o hrvatskom rukometu, sreći ili znanju i kvaliteti. Deseti put smo u polufinalu europskih prvenstava, jedna nas pobjeda dijeli od sedme medalje, dvije od jedine koja nam još nedostaje. Čudo smo, ništa drugo.

