Kad tijelo izdaje, hrvatsko srce izvlači! Mandiću i Hrvatskoj se vratilo sve za junaštvo i borbu

Isti dan, isti protivnik i, ono najviše što smo htjeli, isti ishod. Ali, bio je ovaj 28. siječnja u Malmöu stvarni "deja vu". Hrvatska je pobijedila Mađarsku 27-25 i u polufinalu je Europskog prvenstva. Točno 365 nakon gola Marina Šipića Mađarima za polufinale Svjetskog prvenstva u Areni, Hrvatska je i među četiri najbolje reprezentacije Europe. Pa što god mnogi govorili i mislili o hrvatskom rukometu, sreći ili znanju i kvaliteti. Deseti put smo u polufinalu europskih prvenstava, jedna nas pobjeda dijeli od sedme medalje, dvije od jedine koja nam još nedostaje. Čudo smo, ništa drugo.

