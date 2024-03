Kada će se Perišić vratiti na teren? Stručnjak: Za povratak je potrebno od 16 do 24 mjeseca

Gotovo godinu dana navijači Hajduka zazivali su povratak Ivana Perišića (34) na Poljud, a konačno im je uslišio želje i ukazao se sredinom siječnja te izazvao opću euforiju među navijačima splitskog kluba. Perija se vratio u svoje jato nakon 16 godina, prva misija je izvršena, a sada navijače muči drugi problem. A kada će zaigrati?

Pokretanje videa... 06:52 Trening nogometne reprezentacije uoči odlaska u Egipat | Video: 24sata/Video

Perišić je od listopada izvan pogona nakon što je ozlijedio prednji križni ligament na treningu Tottenhama. Samo dva mjeseca kasnije odbacio je štake i počeo naporno trenirati, a na posljednjih nekoliko utakmica zagrijavao se s momčadi i sjedio je na klupi Hajduka. Svakodnevno objavljuje videozapise s treninga, djeluje moćno i spremno za povratak na teren. Prve prognoze po povratku na Poljud bile su kako bi mogao zaigrati u derbiju protiv Dinama, ali jasno je da se to neće dogoditi. Spominje se kako će mu trebati još mjesec dana, ali čini se kako je realnost ipak drugačija. Periji će trebati puno duže da dosegne vrhunsku spremu, a pitanje je hoće li ikada biti na razini kakvoj je bio do ozljede.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kondicijski trener i profesor kineziologije Kristijan Blažević objavio je tekst o stanju hrvatskog reprezentativca. Smatra kako je za potpuni povratak na teren potrebno od 16 do 24 mjeseca.

- Svatko tko se ovim poslom bavi na dnevnoj bazi treba biti oprezan po pitanju upiranja prstom u krivca. Ozljeda koju ima (ne koju je imao) Perišić spada u teške tjelesne ozljede sa 30 posto mogućnosti recidiva i isto toliko posto nepovratka u vrhunski sport. Da, dobro ste izračunali, to je svaki treći. I što sada? Ništa. Koljeno je u kontrakturi. Sad je sr***. Odmah u početku sam rekao svojem privatnom krugu ljudi da njegovo tehniciranje loptom na travnjaku i pravocrtno trčkaranje ništa ne znači. Imam malo previše iskustva. Nagledao sam se svega - napisao je Blažević pa dodatno pojasnio svoje mišljenje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- U svakom slučaju, nitko još nema recept za ubrzanje procesa ligamentarizaciju. Ona ima svoj tijek. To vam je proces u kojem se laički rečeno, graftirana tetiva pretvara u ligament i dobiva njegova svojstva. Kako je perfektno naše tijelo, zar ne?. Ukratko, to se ne može ubrzati i pretpostavka medicinske struke jest da traje između 16 do 24 mjeseca, kada je riječ o povratku u vrhunski sport. A to nitko ne čeka, što je razumljivo kada je u pitanju profesionalna karijera. Najrizičnije razdoblje je između 8 i 11 mjeseca. Tu ti misliš da je gotovo, ali nije - kazao je Blažević pa zaključio:

- Može li Perišić igrati nogomet? Može, nikad ne reci nikad. Pozitivna stvar u svemu je što on nije iznimka. Ne treba dizati paniku. Ovo su svakodnevne pojave u sportskoj medicini, ali se na žalost zovu komplikacije.

Perišić je došao na okupljanje reprezentacije i odradio nekoliko treninga s 'vatrenima', ali izbornik Zlatko Dalić je na kraju procijenio kako je najbolje za sve da se vrati u Hajduk na nastavak rehabilitacije.