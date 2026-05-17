Kadeti Dinama prvaci Hrvatske, Hajduk uzeo titulu u pionirima

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: GNK Dinamo

Drama do posljednje minute! Pioniri Hajduka i kadeti Dinama osigurali titule u napetim završnicama. Poljud i Opus Arena svjedočili spektaklu i velikim slavljima

Posljednje kolo prvenstava za mlađe uzraste donijelo je konačnu odluku o prvacima. Naslovi su, kako to često biva, podijeljeni između dva najveća hrvatska kluba. Pioniri Hajduka obranili su bod prednosti i slavili na Poljudu, dok su kadeti Dinama titulu potvrdili uvjerljivom pobjedom na gostovanju u Osijeku, okončavši tako napete sezone u obje konkurencije.

Pioniri Hajduka dominantno do titule

Momčad trenera Roka Španjića u posljednje je kolo ušla s minimalnom prednošću od jednog boda ispred Dinama i jasnom računicom - pobjeda protiv Rudeša na domaćem terenu donosi im naslov prvaka. Mladi hajdukovci ništa nisu prepustili slučaju te su od prve minute pokazali tko je favorit. Mrežu gostiju načeo je Mihovil Žilić već u četvrtoj minuti, a na 2-0 povisio je Toma Vukas u 15. minuti.

Pitanje pobjednika riješeno je praktički do poluvremena, jer je Žilić svojim drugim golom u 36. minuti doveo Hajduk do nedostižne prednosti. Konačnih 4-0 postavio je Vjeran Mihanović u drugom dijelu. Slavlje je time bilo veće jer su "modri" kiksali u Osijeku odigravši 2-2, pa je Hajdukova prednost na kraju narasla na tri boda.

"Modri" potvrdili nadmoć u Osijeku

Za razliku od pionira, kadeti Dinama su u posljednje kolo ušli sa znatno komfornijom situacijom. Imali su tri boda prednosti ispred Hajduka i za potvrdu naslova bio im je dovoljan i bod na gostovanju kod Osijeka na Opus Areni. Ipak, momčad trenera Tomislava Mikulića pokazala je pobjednički mentalitet i do naslova stigla pobjedom 3-0.

Sve je riješeno već u prvom poluvremenu. Seriju golova otvorio je Marin Nekić u 30. minuti, Adriano Debelec je četiri minute kasnije povisio na 2-0, da bi Nekić svojim drugim pogotkom minutu prije odmora postavio konačan rezultat. Neočekivan domaći poraz Hajduka od Rudeša samo je povećao Dinamovu prednost na konačnih šest bodova.

