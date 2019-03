Šunjić zaradio žuti, Dinamo u uzvratu bez njega i Leovca...

45+1' Poluvrijeme

I to je to! Prvih 45 minuta je završeno, Dinamo je bio bolja momčad! Modri stalno pritišću, no Vlachodimos zasad odrađuje odličan posao. Skinuo je bombe Olmu, Kadzioru, a i zicer Gojaku. Šteta, moglo je biti i više od ovih 1-0! No ne postoji razlog za nezadovoljstvo, realizacija može biti samo bolja!