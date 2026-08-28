Kakav dan za atletiku! Pala su dva svjetska rekorda u Zurichu

Brazilski preponaš na 400 metara Alison dos Santos i američka preponašica na 100 metara Masai Russell novi su svjetski rekorderi u ovim disciplinama, a postigli su ih na stadionu Letzigrund u Zuerichu, gdje je u četvrtak održan posljednji miting Dijamantne lige prije finala u Bruxellesu.

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Prvi je pao svjetski rekord na 400 m prepone u kojoj je Alison dos Santos napravio ono što je već dugo najavljivao i na način koji je mogao samo sanjati, pobjeđujući svog najljućeg suparnika i dosadašnjeg rekordera Norvežanina Kastena Warholma koji je sa 45.94 sekundi istrčanih prije pet godina osvojio zlatnu olimpijsku medalju u Tokiju.

Brazilac je taj rezultat popravio za 14 stotinki i svjetski rekord zaokružio na 45.80. Warholm je ciljem prošao kao drugi sa 46.69.

- Publika i energija su bili savršeni. Mislim da je ovo bila predivna noć za mene, za one koji su došli gledati - učinio sam to za sve. Nadam se da su i u Brazilu zastali da bi ovo vidjeli, kao što su to učinili ljudi ovdje na stadionu. Bila je ovo nevjerojatna večer, rekao je novi svjetski rekorder.

Foto: Denis Balibouse

Otprilike pola sata poslije, na Letzigrundu je pao još jedan svjetski rekord, a postavila ga je sjajna američka preponašica Masai Russell na dionici od 100 metara. Prošla ju je za 12.09 sekundi te za tri stotinke nadmašila Nigerijku Tobi Amusan, koja je rekord postavila 2022. u Eugeneu.

- Osjetila sam na startu da je jako dobro, a kad sam podigla pogled već sam se približavala cilju i sama sebi rekla da ovaj put moram proći crtu, a onda gledati prema semaforu. Kad sam vidjela 12.09 preplavili su me osjećaji. Toliko sam dugo sanjala taj trenutak, a onda sam čula i publiku - nisam mogla zamisliti bolje mjesto na kojem ću srušiti svjetski rekord, izjavila je Masai Russell koja je za pet stotinki popravila osobni rekord postavljen ove godine na početku Dijamantne lige u kineskom Xiamenu.

Foto: Denis Balibouse

Osim dva svjetska rekorda, ovogodišnji Weltklasse je ponudio i niz drugih vrhunskih ostvarenja.

Švicarka Audrey Werro se još malo približila onom čudesnom svjetskom rekordu Jarmile Kratochvilove u utrci na 800 m (1:53.28 minuta) koji stoji još od 1983. Postavila je novi rekord Dijamante lige, novi rekord mitinga i novi nacionalni rekord sa 1:53.70. Jednu sekundu i jednu stotinku sporija je bila Nizozemka Femke Broeders-Bol, ali je i ona bila oduševljena svojim rezultatom u prvoj sezoni u kojoj je počela trčati utrke na 800 metara.

Rekord mitinga je popravljen i u utrci na 400 m prepone za žene. Novi glasi 52.13 sekundi, a postavila ga je Amerikanka Anna Cockrell, koja je time došla i do najboljeg vremena u svijetu ove sezone.

Večer u kojoj padnu dva svjetska rekorda, a nijedan od njih nije postavio Armand Duplantis, doista su rijetke. U Zuerichu je čudesni švedski motkaš preletio preko letvice na 6,25 metara i time je postavio "samo" novi rekord mitinga. Njegov najveći suparnik, Grk Emmanouil Karalis je s preskočenih 6,20 m postavio novi nacionalni rekord.

Foto: Denis Balibouse

Najbolje ovogodišnje vrijeme postavio je Amerikanac Kenneth Bednarek na 200 m (19.62 sekundi), a bio je desetinku sporiji od rekorda mitinga čiji je vlasnik Noah Lyles od 2022.

Aktualna olimpijska pobjednica Julien Alfred je pobijedila u utrci na 100 metara i sa 10.70 sekundi čime je za svije stotinke popravila osobni i nacionalni rekord Svete Lucije, kojim je pobijedila na Igrama u Parizu.