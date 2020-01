Kakav gaf na ATP-u: Moldaviji je puštena rumunjska himna...

Uoči susreta prvog kola C skupine ATP kupa u Brisbaneu Belgija - Moldavija, pogreškom organizatora Moldavcima je intonirana rumunjska himna.

- Uoči meča koji je Moldavija igrala s Belgijom, greškom je intonirana pogrešna himna. Iskreno nam je žao i ispričavamo se moldavskom timu - poručili su iz ATP-a.

Belgija je porazila Moldaviju sa 3-0, a bodove Belgijancima donijeli su Steve Darcis, David Goffin te par Sander Gille i Joran Vliegen.

Darcis je pobijedio Aleksandera Cozbinova sa 6-4, 6-7 (4), 7-5, Goffin je slavio protiv Radua Albota sa 6-4, 6-1, dok su Gille i Vliegen u igri parova bili bolji od Albota do Cozbinova sa 6-7 (5), 7-6 (4), 11-9.

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to 🇲🇩#TeamMoldova.