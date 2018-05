Kakav gaf: Objavio da stiže u Arsenal pa brzo obrisao objavu

Ako je i bilo neke dvojbe tko će naslijediti Arsenea Wengera sad je više nema. Točnije, Unai Emery razriješio je sve dileme, ako su uopće postojale. Španjolac je na unai-emery.com, svojoj službenoj stranici, objavio kako je "ponosan što je dio Arsenalove obitelji"... No kako nije običaj da trener okolo "laprda" prije nego poslodavac objavi, Španjolac je dobio po prstima i morao je obrisati status. Na njegovu žalost malo prekasno jer je već uočeno...

Na objavu su se odlučili medijski savjetnici Emeryja, no shvatili su da su pogriješili. Nakon što su maknuli objavu, na mjestu gdje je stajalo kako je Emery ponosan što će biti dio Arsenalove obitelji, ako biste kliknuli, pokazalo bi se "error message". Arsenal još nije objavio tko će biti novi menadžer nakon 22 godine, koliko je bio Wenger, iako je sad svima jasno da je to Emery.

Španjolac je taj posao dobio ispred Mikela Artete, koji je odustao zbog malog budžeta za igrače. Arsenal je novom menadžeru ponudio 50 milijuna funti s tim da nema neovisnost u odabiru igrača. Znači, Luis Enrique i Mikel Arteta su tražili da sami odlučuju koga će dovesti dok je nova politika Arsenala potpuno drugačija. A ona ide otprilike ovako: Imamo direktora nogometa, Svena Mislintata, koji je doveden iz Borussije Dortmund upravo jer je majstor u dovođenju igrača i cijeli tim stručnjaka koji će odlučivati tko će doći. To je naš posao, a posao trenera je da vodi momčad koju mu mi omogućimo.

Arteta i Enrique nisu na to pristali, Emery jest. E, sad, je li Emery dobro riješenje Arsenalovi navijači raspravljaju već tjednima. Naime, riječ je o treneru koji je tri puta zaredom sa Sevillom osvajao Europsku ligu, no isto tako riječ je o treneru koji s PSG-om nije uspio biti prvak Francuske. A to je, složit ćete se, izuzetno teško. Momčad u koju je utučena milijarda eura nije bila prvak u ligi sa Guingampom, Dijonom, Metzom i društvom. Otprilike, kao da sa Celticom niste prvak u Škotskoj. Da bi mu olakšali da bude prvak, sljedeće sezone gazde su iskrcale 220 milijuna eura i doveli mu i Neymara. E, tad je već bilo lakše.

Nadalje, riječ je o treneru koji je s istim PSG-om ispao iz Lige prvaka nakon što je u prvoj utakmici pobijedio Barcelonu 4-0. I to kako. Do 88. minute bilo je 3-1 i sve što je morao napraviti jest izdržati preostale dvije minute a da ne primi - tri gola. Nije uspio. Barca je u preostalom vremenu zabila tri gola i izbacila Emeryja....