Kakav luđak! Usred utakmice nasrnuo je na klima-uređaj...

New York Giantsima ne ide pa ne ide... Lani su svi mislili da je problem u tome što im se ozlijedio najbolji igrač Odell Beckham Jr. pa su bili najveće razočaranje sezone s omjerom 3-13, što im je najgori rezultat još od 1974.

No ove sezone superstar Giantsa je zdrav, oporavio se od loma noge, a rezultati momčadi iz "velike jabuke" jednako su očajni iako su draftirali odličnog igrača, running backa Saquona Barkleya.

And we thought college football was easy for @saquon pic.twitter.com/FocmGLA7rN