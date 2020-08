Kakav majstor! Vlašić u derbiju zabio eurogol Lovrenu i Zenitu

Prvi Vlašićev gol u novoj sezoni nije pomogao Moskovljanima jer je Zenit na Gazprom Areni slavio 2-1. Za moskovski Dinamo, pak, prve je minute odigrao Nikola Moro

<p>Poduži trk s loptom, "izazivanje" protivničkih igrača na lijevoj strani, lagana varka, namještanje na desnu s 20-ak metara i - eurogol.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Vlašić na treningu</strong></p><p>Ukratko, tako je izgledao prvi gol <strong>Nikole Vlašića </strong>u novoj sezoni za <strong>CSKA</strong>. Štoviše, u njegovoj prvoj utakmici nakon ozljede i to protiv <strong>Dejana Lovrena</strong> i njegovog <strong>Zenita </strong>nakon što je propustio prva dva kola.</p><p>No nije pomoglo Moskovljanima jer je Zenit na Gazprom Areni slavio 2-1. Poveo je domaćin u 19. minuti preko <strong>Azmouna</strong>, a samo sedam minuta kasnije Vlašić je već opisanim načinom vratio goste u igru. U završnici prvog dijela mogao je i posve preokrenuti rezultat, no Zenitov golman nekako je iščupao novi odličan udarac.</p><p>U 69. minuti pala je odluka. Zaspala je CSKA-ova obrana, a sve drugi put kaznio <strong>Azmoun</strong>.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.</i></p><p>Međutim, poraz neće pokvariti dojam odlične Vlašićeve predstave. Nekadašnji hajdukovac nastavio je tamo gdje je stao prije mjesec dana kada je završila prošla sezona u kojoj je u 30 prvenstvenih utakmica postigao 12 golova. Ovaj je prvi od opet, vjerujemo, dosta njih u dresu ruskog kluba.</p><p>Dakako, ukoliko ostane u njemu s obzirom da bi <strong>Gennaro Gattuso</strong> u Napolijevim redovima volio vidjeti Niksija, a taj je transfer odobrio i kontroverzni predsjednik <strong>De Laurentis. </strong>Sportski direktor <strong>Giuntoli</strong> započeo je pregovore, a Rusi neće tako lako pustiti veznjaka koji prema Transfermarktu vrijedi 22 milijuna eura.</p><p>Za tu bi ga svotu otkupili Talijani, odnosno Giuntoli je Moskovljanima ponudio 20 milijuna eura te bonuse s kojima bi se svota trebala popeti do 22 milijuna. Pitanje je je li to dovoljno za CSKA koji je Vlašića ugovorom vezao do 2024...</p><p>Inače, samo dva dana nakon što je i službeno predstavljen, <strong>Nikola Moro</strong> debitirao je za moskovski Dinamo koji je s 2-0 svladao Rostov. Bivši dinamovac u igru je ušao u 69. minuti i u završnici zaradio žuti karton.</p>