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Kakav odgovor huliganima: Nezapamćena kazna Eintrachtu zbog pirotehničkog arsenala!

Piše HINA,
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Kakav odgovor huliganima: Nezapamćena kazna Eintrachtu zbog pirotehničkog arsenala!
Foto: Profimedia
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Eintracht Frankfurt žestoko kažnjen: navijači su bakljama, dimom i raketama izazvali kaos, ozlijedili dvoje i odgodili početak utakmice

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Zbog neprimjerenog ponašanja svojih navijača na posljednjoj ligaškoj utakmici prošle sezone Eintracht iz Frankfurta je kažnjen s čak 341.500 eura.

Objavila je to Disciplinska komisija Njemačkog nogometnog saveza (DFB) nakon izgreda navijača kluba iz Frankfurta tijekom utakmice protiv Stuttgarta 16. svibnja. Tom su prilikom navijači iz Frankfurta prije početka utakmice zapalili najmanje 25 dimnih bombi, 50 baklji te ispalili 20 raketa. Tijekom svih incidenata su ozlijeđene dvije osobe, a kasnio je i početak dvoboja.

Tijekom utakmice navijači domaćeg kluba su zapalili još 26 pirotehničkih sredstava te su ispalili novi arsenal raketa.

Eintracht je klub iz Bundeslige koji je najviše puta u posljednje vrijeme bio kažnjavan, a DFB mu je omogućio da dio kazne, nešto više od 100.000 eura, namijeni mjerama u području sigurnosti ili sprječavanju nasilja. U novoj sezoni Bundeslige Eintracht će prvu utakmicu odigrati 29. kolovoza kada gostuje kod Union Berlina.

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