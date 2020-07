Kakav peh! Jurićeva Verona je imala tri boda na stolu, izgubila ih je u 6. minuti nadoknade...

<p>Nogometaši Verone, koje vodi hrvatski stručnjak <strong>Ivan Jurić</strong>, bili su nadomak pobjede na gostovanju kod Fiorentine u Firenci u susretu 32. kola talijanskog prvenstva, ali domaći je sastav uspio spasiti bod izjednačivši na konačnih 1-1 u šestoj minuti sudačke nadoknade.</p><p>Verona je povela golom Faraonija nakon sjajnog proigravanja Amrabata u 18. minuti i taj je rezultat vrijedio sve do šeste minute nadoknade kada je Cutrone iskoristio proigravanje Chiese za konačnih 1-1.</p><p>Hrvatski veznjak<strong> Milan Badelj</strong> ostao je na klupi Fiorentine koja se nalazi na 13. mjestu ljestvice sa 36 bodova, dok je Verona deveta sa 44 boda.</p><p><strong>Marko Rog </strong>odigrao je čitav susret za Cagliari u domaćem 0-0 remiju protiv Leccea. Cagliari je siguran u sredini ljestvice, 11. sa 41 bodom, dok je Lecce ostao u zoni ispadanja, 18. sa 29 bodova, jednim manje od 17. Genoe koja je u prvom susretu nedjeljnog programa sa 2-0 (1-0) na svom terenu svladala SPAL. Strijelci za važna tri boda domaćih bili su Pandev (24) i Schoene (54), iskusni makedonski napadač svladao je hrvatskog vratara <strong>Karla Leticu</strong> jakim udarcem sa 10-ak metara nakon što je odlično primirio loptu u gostujućem kaznenom prostoru, dok je Danac sjajno izveo slobodan udarac sa 25 metara početkom drugog poluvremena. Letica je branio čitav susret za SPAL, a uz dva primljena gola imao je i izvrstan potez kad je u 37. minuti obranio penal!</p><p>Važne bodove u borbi za ostanak izborila je Sampdoria koja je preokretom stigla do 3-1 (1-1) pobjede na gostovanju kod Udinesea. Domaći su poveli lijepim golom Lasagne (37), no prije odlaska na odmor poravnao je Quagliarella (45+1) da bi u samoj završnici prvo Bonazzoli (84) "škaricama" doveo goste u vodstvo dok je pobjedu potvrdio Gabbiadini (90+4) u sudačkoj nadoknadi.</p><p>Od 21.45 sati nedjeljni program zaključit će Napoli i Milan.</p><p>Na vrhu je Juventus sa 76 bodova, drugi Lazio ima 68, a treća Atalanta 67 bodova.</p>