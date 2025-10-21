Obavijesti

REMI U ŠPANJOLSKOJ

Kakav peh! Nexe ostao bez pobjede u posljednjoj sekundi

Našice: Susret Nexea i Partizana u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Našičani su odigrali odličnu utakmicu u Španjolskoj u drugom kolu Europske lige, a pobjedu su ispustili u zadnjoj sekundi kada im je zabio Radoslaw Waslak.

Rukometaši našičkog Nexea odigrali su 28-28 (13-12) kod španjolskog Ademar Leona u 2. kolu Europske lige. 

Našičani su odigrali odličnu utakmicu u Španjolskoj, a pobjedu su ispustili u zadnjoj sekundi kada im je zabio Radoslaw Waslak. 

Kod Nexea je 11 golova postigao Tin Lučin, a Luka Moslavac je zabio pet, dok je Španjolce predvodio Waslak sa četiri gola.

Hrvatski predstavnik je vodeći u skupini s tri boda nakon što su u prvom kolu svladali Partizan 30-22. U 3. kolu Nexe dočekuje švicarski Kadetten.  

