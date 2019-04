Kakav pehist! Štedio da uživo gleda Ronalda i Lea pa izvisio

Navijam za Manchester United i planiram idući tjedan otputovati na utakmicu u Barcelonu. Očekujem da će se Messi ozlijediti prije naše utakmice u travnju, našalio se Alex Taylor, vjerojatno najveći pehist među navijačima.

Čovjek je ove sezone naumio pogledati i Lea Messija i Cristiana Ronalda uživo, a kada je napokon uštedio novce uplatio si je letove, kupio ulaznice i čekao trenutak u kojem će u akciji vidjeti dvojicu najboljih igrača svijeta. Ali nije baš imao sreće...

U listopadu je otputovao s prijateljem otputovao u Barcelonu kako bi Messija gledao u prvenstvenoj utakmici sa Sevillom i u Ligi prvaka protiv Intera. Ali, u njegovim je čarolijama uspio uživati tek nešto više od 20 minuta jer je zbog ozljede ruke Argentinac tražio zamjenu. Alex je za proputovanih više od 1000 kilometara dobio 23 minute Messija u akciji.

- Kada sam ga vidio na travi, osjećao sam se užasno. Čitav je stadion utihnuo, a onda je krenulo skandiranje 'Messssssssi, Messsssssi'. Podigao se na noge, ali bilo je jasno da ne može igrati. Bio mi je to jedan od najgorih trenutaka u životu - rekao je Alex koji je protiv Intera Messija mogao vidjeti jedino na tribini jer je Argentinac iz lože sa sinom pratio Barcinu pobjedu.

❌😷 Ronaldo: Hamstring

❌😷 Messi: Broken Arm



"When Lionel Messi went down it was horrible, one of the worst feelings of my life." https://t.co/ThfagNT0gB