Kakav preokret! Pullen tricom u ludom finišu osigurao finale

Cedevita će igrati šesto uzastopno finale Hrvatske! U petoj odlučujućoj utakmici u Višnjiku su dobili Zadar 72-71. Kakva je to bila završnica, a kada je tek krenulo, izgledalo je kao da neće biti nikakve drame.

Zadar je bolje ušao u utakmicu, dobio prvu četvrtinu sa 20-13, a u pojedinim je trenucima vodio i s deset koševa razlike. Cedevita je uspjela u drugoj četvrtini smanjiti zaostatak, a onda se u trećoj gotovo poravnati sa Zadranima. Međutim, oni su na Višnjiku održavali sigurnu prednost, držali sredinom četvrtine i 12 poena prednosti, ali i lagano padali kako se bližio kraj.

U posljednju, odlučujuću četvrtinu ušli su sa samo dva koša više. Održavala se slična razlika gotovo do kraja, da bi u zadnju minutu utakmice Zadar i Cedevita su ušli potpuno poravnati! Semafor je pokazivao 69-69. Krenulo se s prekršajima, prekidima, ma trajalo je vječno... Zadar je očajno želio pobjedu, ali nešto se pitalo i Cedevitu.

Kada je Luka Žorić, bivši igrač Cedevite, pogodio dva zadnja slobodna bacanja, činilo se da će Zadar prekinuti čudesni Cedevitin niz. Ali, kada imate Jacoba Pullena u momčadi, nije gotovo sve dok se sirena ne čuje. To je čovjek koji može riješiti utakmicu u svakom trenutku, a tome su i svjedočili Zadrani. Dvije sekunde i pol prije kraja, s devet metara, Pullen je opalio i zabio tricu za pobjedu!

Bivši igrač Philadelphije ostao je sam na devet metara, a to vam je automatsko samoubojstvo. Nitko ga nije čuvao ni išao na faul, a ubojica dječjeg lica je to kaznila i zabila za veliko slavlje Cedevite. Imali su domaćini dvije sekunde za uzvratiti, Božić je pucao, no bio je neprecizan.

Justin Cobbs sa 22 i Andrija Stipanović sa 16 koševa predvodili su Cedevitu, dok su Vladimir Dašić sa 20 ubačaja i Luka Žorić sa 15 poena i 14 skokova bili najbolji kod Zadra.

U polufinalnoj seriji Cedevita je povela s 2-0, ali Zadrani su pobjedom u Domu sportova prije nekoliko dana izjednačili na 2-2 i izborili petu utakmicu pred svojim navijačima. Ni domaći teren nije im bio dovoljan da ostave Cedevitu bez finala nakon pet uzastopnih naslova koje su uzeli.

Za naslov će se tako boriti Cedevita i Cibona. Prva utakmica igra se u srijedu 22. svibnja.