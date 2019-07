Kakav spektakl od momčadi! Barca može igrati i u NBA ligi

Pet je godina prošlo otkako je Barcelona posljednji put bila španjolski prvak, devet otkako je pokorila Euroligu. Za katalonskog velikana to je dugo, predugo, pa su ovo ljeto odlučili da bi čekanja bilo dosta. Jest, bilo je tu kupova, ali to nije to.

Europsko košarkaško tržište Barcelona je zatresla dovođenjem Nikole Mirotića iz NBA lige. Premda se i dalje ne može točno tvrditi kolika je plaća Crnogorca sa španjolskom putovnicom koji je igrao za Real Madrid, nema dvojbe da je postao najplaćeniji košarkaš u Europi.

Najspektakularnija košarka u Europi

Prije Mirotića Barca je osigurala ponajboljeg igrača Eurolige Coryja Higginsa i da se tu zaustavila, već bi bila jedna od favorita Eurolige. Međutim, htjela je još, pa je iz NBA lige vratila bivšeg igrača Alexa Abrinesa, a Žalgirisu je uzela centra Brandona Daviesa.

Kako su Blaugranu napustili tek Singleton, Seraphin i Blažič, pogled na roster kojim će upravljati Svetislav Pešić zbilja je zastrašujuć. Mogla bi se komotno potući i s nekim NBA klubovima, a u Kataloniji bi se svakako trebala igrati najspektakularnija košarka sljedeće sezone na europskim parketima.

Roster za sezonu 2018./2019.:

Razigravači: Thomas Heurtel, Kevin Pangos

Bek-šuteri: Cory Higgins, Kyle Kuric, Pau Ribas

Niska krila: Alex Abrines, Adam Hanga, Rolands Šmits

Visoka krila: Nikola Mirotić, Victor Claver, Pierre Oriola

Centri: Brandon Davies, Ante Tomić, Artem Pustovij