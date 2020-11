Kakav top u nozi! Barišić zabio golčinu iz slobodnjaka, Gerrard ga hvali: 'On je vrhunska klasa'

Otkako je došao u Škotsku 2018. godine za dva milijuna eura, Gerrard neprestano sipa hvalospjeve na račun Borne Barišića. Hrvatski reprezentativac je ovaj put zabio i asistirao i zaradio nove pohvale...

<p>Mnogi su taj dan označili kao smrt škotskog nogometa. <strong>Glasgow Rangersi</strong>, klub koji je 54 puta bio prvak prve škotske lige, bankrotirao je te 2012. godine i izbačen u četvrtu ligu. Plavi dio Glasgowa danima je tugovao. Slavni klub je potonuo, nema više legendarnog Old Firm, škotski nogomet je na koljenima.</p><p>No navijači nisu odustali. Legendarni Ibrox bio je krcat i na niželigaškim utakmicama, klub se probijao iz godine u godinu u viši razred i 2016. godine se napokon vratio u elitno društvo. Klub je bio u oskudnoj financijskoj situaciji i teško je bilo parirati tada bogatijem Celticu. Vratio se Old Firm, vratilo se to staro rivalstvo, ali najžešći rival je i dalje dominirao. Sve do ove godine kada je naslov nikad bliže.</p><p>U ljeto 2018. godine u klub je stigao legendarni Steven Gerrard i za sobom iz Osijeka doveo Bornu Barišića (28). Danas Rangers opet živi bajku. Nakon 15 kola škotski velikan drži prvo mjesto u prvoj ligi s 11 bodova prednosti ispred Celtica, na čelnoj poziciji su i u Europskoj ligi, a u Kupu su prošli do četvrtfinala!</p><p>Gerrard je posložio momčad po svome guštu, uspostavio sustav koji mu odgovara i u lidere pretvorio igrače kojima najviše vjeruje. A jedan od njih je hrvatski reprezentativac Borna Barišić.</p><p>Otkako je došao u Škotsku 2018. godine za dva milijuna eura, Gerrard neprestano sipa hvalospjeve na Bornin račun. Posljednji je stigao nakon pobjede nad Falkirkom (4-0) u osmini finala Kupa, a hrvatski nogometaš je još jednom pokazao klasu.</p><p>Barišić je zabio fantastičan gol iz slobodnjaka za 3-0 pa maestralno asistirao za sljedeći. Oduševio je svog šefa.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati </em> <a href="https://streamja.com/5rLq2" target="_blank">OVDJE</a>.</p><p>- Izvođenje slobodnih udaraca, način na koji se tada udara lopta, dokaz je nečije klase, a Borna je vrhunska klasa i to je riječ koja ga najbolje opisuje - rekao je Gerrard.</p><p>Sjajnom Borni ovo je bila deveta asistencija u ovoj sezoni, a prošle sezone namjestio je čak 14 golova. Gerrard više ne zna koji kompliment da mu da, a klub dominira na svim razinama. Rangersi opet žive svoj san, a jedan Hrvat je najzaslužniji za to!</p>