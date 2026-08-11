KAKAV ULOV Dinamo je upravo zaradio novo Uefino bogatstvo, a pravi jackpot tek se smiješi!

Nakon što je osigurao europsku jesen 19. put u posljednjih 20 sezona izbacivanjem Thuna na produžetke Dinamo je izbacio i litavskog prvaka Kauno Žalgiris (2-1), koji vodi bivši trener "modrih" Željko Sopić.

"Modri" su do prošlog tjedna u blagajnu već pospremili tri milijuna i 723.000 eura, i to na temelju fiksne nagrade po 175.000 eura za tri europska pretkola uz dodatnih 3,17 milijuna eura za minimalno sudjelovanje u glavnoj fazi Konferencijske lige.

Prolaskom u Europsku ligu stiglo mu je novih 1,14 milijuna eura (jer je startna nagrada 4,31 milijun eura), a nagrada za plasman iznosi 75.000 eura za posljednje mjesto koja se također množi ovisno o konačnoj poziciji na ljestvici. Dakle, potvrdom prolaska Kauna Dinamo je zaradio minimalno 4,91 milijun eura ove sezone samo na temelju Uefinih premija, bez udjela od prodaje TV prava i klupskog koeficijenta.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako Dinamo prođe i norveški Viking pa uđe u glavnu fazu Lige prvaka, slijedi višestruko veća isplata od krovne nogometne organizacije: na bazu od 525.000 eura za tri pretkola slijedi startni bonus od 18,62 milijuna eura, a svako mjesto donosi po 275.000 eura. Prevedeno, Dinamo bi prolaskom i Kauna i Vikinga zaradio najmanje 19,42 milijuna eura, ali procjene za sveukupne bonuse idu barem do 23 milijuna eura.

Pobjeda u Ligi prvaka donosi čak 2,1 milijun eura, remi 700.000. U Europskoj ligi ona je 450.000 eura za pobjedu i 150.000 za remi. Klubovi koji završe na prvih osam pozicija u glavnoj fazi natjecanja dobit će dodatna dva milijuna eura za Ligu prvaka, 600.000 eura za Europsku, odnosno 400.000 eura za Konferencijsku ligu. Za mjesta od devetog to 16. to je upola manje.