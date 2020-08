Kako bez Modrića i Rakete? Nema brige, tu su Niksi i Paša

U posljednjih nekoliko godina brojni hrvatski nogometaši nogometaši imali su veliki uzlet u Europi, a jedan od njih je Mario Pašalić koji je za Atalantu odigrao sezonu života. Sada bi trebao dobiti priliku i kod Dalića...

<p>Hrvatska će susrete u rujnu protiv aktualnih europskih prvaka Portugalaca i svjetskih prvaka Francuza igrati bez<strong> Luke Modrića i Ivana Rakitića</strong>. Naravno, velik je to udarac za Hrvatsku jer su i Raketa i Luka, unatoč godinama, i dalje nositelji reprezentacije.</p><p>No jasno je da njihovo vrijeme polako dolazi kraju, čak je i moguće da se obojica umirove nakon Europskog prvenstva, pa se stoga 'vatreni' moraju pripremati za vrijeme nakon njih. Na svu sreću, prošla su ona vremena kada su izbornici lupali glavom o stol kako bi pronašli zamjenu za njih dvojicu jer zamjene jednostavno nije bilo. Ovaj put je drugačije, ovaj put Dalić ima svoje adute iz rukava koji bi trebali dirigirati našom igrom protiv Francuske i Portugala (5. rujan i 8. rujan), ali i u budućnosti. Luka je vođa reprezentacije već godinama i naravno da ga je nemoguće zamijeniti. Pitanje je hoćemo li ikada imati igrača poput njega, no potencijala imamo jako puno.</p><p>U posljednjih nekoliko godina brojni hrvatski nogometaši nogometaši imali su veliki uzlet u Europi, a jedan od njih je Mario Pašalić koji je za Atalantu odigrao sezonu života. Da konkurencija nije tako žestoka i da Hrvatska ne obiluje takvim klasama u veznom redu, jasno je da bi Mario odavno bio starter. Ovako je odigrao 12 utakmica, a triput je bio u prvih 11 i to u prijateljskim utakmicama protiv Tunisa, Gruzije i Jordana. </p><p>Još 2014. godine Chelsea ga je kupio od Hajduka za dva milijuna eura, no nikada nije dobio pravu priliku. Iz godine u godinu su ga slali s posudbe na posudbu pa je tako bio u Milanu, Monacu, Elcheu, Spartaku, a onda se konačno skrasio u Atalanti gdje pod Gasperinijem igra nogomet života. Ove sezone je zabio 12 golova uz sedam asistencija u 44 utakmice i jasno da je pridobio pažnju brojnih europskih velikana. </p><p>Mario bi tako napokon mogao dočekati svoju priliku u reprezentaciji, a Zlatko Dalić bi ga mogao koristiti na poziciji ofenzivnog veznog u formaciji 4-2-3-1. No za tu poziciju će se boriti s još jednim bivši hajdukovcem koji također igra nogomet života. Riječ je naravno o Nikoli Vlašiću koji je davnih dana prerastao CSKA i rusku ligu, a Napoli već neko vrijeme koketira s njim i želi ga dovesti. Za razliku od Pašalića, za Nikolu možemo reći da je već praktički postao standardan igrač u reprezentaciji.</p><p>Za 'vatrene' je skupio 11 nastupa, ali bio je važna Dalićeva uzdanica u kvalifikacijama za Euro. Zabio je dvaput Slovacima i jednom Azerbajdžanu te je četiri puta počeo u prvom sastavu. Obzirom na ta izdanja, Niksi ima blagu prednost kod izbornika u odnosu na Marija. No gotovo je sigurno da će obojica igrati protiv Francuske i Portugala, samo je pitanje tko će koliko minuta dobiti.</p><p>Na poziciji zadnjeg veznog neprikosnoven je Marcelo Brozović, a par s njim će vjerojatno činiti Mateo Kovačić koji je briljirao ove sezone u Chelseaju. Postao je nešto defenzivniji igrač pod vodstvom Franka Lamparda, ali to mu je donijelo titulu najboljeg igrača plavaca za prošlu sezonu.</p><p>Što se tiče ostalih pozicija, tu je sve više manje jasno. Ivan Perišić bi trebao započeti na lijevom krilu, a na desnom Ante Rebić koji je također briljirao u Milanu. Hrvatski napad će vjerojatno predvoditi Andrej Kramarić koji je imao spektakularnu završnicu prošle sezone. Jako se mučio s ozljedama i zbog toga odigrao samo tri utakmice u kvalifikacijama za Euro, a onda se zakuhtao na kraju sezone. Korona pauza mu je pomogla da zaliječi ozljede, a onda je u zadnjem kolu Bundeslige utrpao nestvarna četiri gola Borussiji Dortmund.</p><p>Bruno Petković se tek oporavio od ozljede i još nije u punom natjecateljskom ritmu pa je za očekivati da će dobiti priliku s klupe.</p><p>Domagoj Vida i Dejan Lovren će se boriti s portugalskim i francuskim napadačima, na lijevom boku bi trebao zaigrati Borna Barišić, no i dalje je upitno što će biti sa Šimom Vrsaljkom. Izbornik ga je pozvao, no on je posljednju utakmicu odigrao još u ožujku. Nastavak prvenstva nije dočekao zbog ozljede, a nedavno je prebolio i koronu. Pitanje je u kakvom je stanju, a kao backup opcija nameće se Tin Jedvaj. Ne treba niti spominjati da će Dominik Livaković braniti od prve minute, a svoju klasu je još jednom pokazao u Dinamovoj pobjedi protiv Cluja kada je obranio dva penala.</p><p>Dalić će tako protiv jednih od najjačih reprezentacija svijeta pokazati neku novu Hrvatsku koja bi nas trebala predstavljati u budućnosti. Nakon jako dugo vremena, Hrvatsku bez Luke Modrića i Ivana Rakitića. Što bi ujedno trebala biti i jedna vrsta pripreme za vrijeme nakon njih...</p>