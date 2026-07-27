Kako će Hajduk bez Brajkovića? Ovo su Garcijine opcije za Pafos

Malo tko je u Hajduku imao tako neočekivan i meteorski uspon kao Roko Brajković (21). Isticao se još u mlađim kategorijama, kada je s juniorima prije tri godine dogurao do finala Lige prvaka mladih. No, ulazak u seniorski nogomet nije bio tako bajkovit. Gotovo dvije godine je grijao klupu, prvo kod Ivana Leke, nije mu bio naklonjen niti Gennaro Gattuso, a dionice su mu bile izrazito niske i na početku mandata Gonzala Garcije