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Foto: Hajduk
BRILJIRAO NA POČETKU SEZONE PLUS+

Kako će Hajduk bez Brajkovića? Ovo su Garcijine opcije za Pafos

Piše Zdravko Barišić,

Roko Brajković bit će odsutan vjerojatno do kraja sezone zbog teške ozljede koljena i to baš u trenutku kad je igrao nogomet karijere. Klub već traži njegovu zamjenu na tržištu

Malo tko je u Hajduku imao tako neočekivan i meteorski uspon kao Roko Brajković (21). Isticao se još u mlađim kategorijama, kada je s juniorima prije tri godine dogurao do finala Lige prvaka mladih. No, ulazak u seniorski nogomet nije bio tako bajkovit. Gotovo dvije godine je grijao klupu, prvo kod Ivana Leke, nije mu bio naklonjen niti Gennaro Gattuso, a dionice su mu bile izrazito niske i na početku mandata Gonzala Garcije

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