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FOTO: I DALJE JE ISKLESANA

Kako je dobro vidjeti te opet! Lindsey Vonn dominira u badiću, stravična nesreća već je iza nje

Lindsey Vonn nakon stravičnog pada na Olimipijskim igrama bori se za oporavak i još uvijek prkosi kritičarima. Počela je samostalno hodati i trenirati u teretani, a pokazala je kako i dalje ima isklesano tijelo
Kako je dobro vidjeti te opet! Lindsey Vonn dominira u badiću, stravična nesreća već je iza nje
Dok Sunce Los Angelesa obasjava njezin dnevni boravak, Lindsey Vonn (41) sve je više nalik sebi. | Foto: Instagram
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Dok Sunce Los Angelesa obasjava njezin dnevni boravak, Lindsey Vonn (41) sve je više nalik sebi. | Foto: Instagram
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