Kako je dobro vidjeti te opet! Lindsey Vonn dominira u badiću, stravična nesreća već je iza nje

Lindsey Vonn nakon stravičnog pada na Olimipijskim igrama bori se za oporavak i još uvijek prkosi kritičarima. Počela je samostalno hodati i trenirati u teretani, a pokazala je kako i dalje ima isklesano tijelo
Dok Sunce Los Angelesa obasjava njezin dnevni boravak, Lindsey Vonn (41) sve je više nalik sebi.
| Foto: Instagram
Dok Sunce Los Angelesa obasjava njezin dnevni boravak, Lindsey Vonn (41) sve je više nalik sebi. |
Foto: Instagram
Dok Sunce Los Angelesa obasjava njezin dnevni boravak, Lindsey Vonn (41) sve je više nalik sebi.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Nekoliko mjeseci nakon najgoreg pada u karijeri, onog koji je užasnuo sportski svijet i prijetio joj amputacijom noge, legendarna američka skijašica polako se vraća u život.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo 2026. godine, san o povratničkoj kruni karijere rasplinuo se u samo trinaest sekundi.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Krici boli koji su odjekivali stazom ledili su krv u žilama gledatelja i natjecatelja.
| Foto: Handout/REUTERS
Utrka je odmah prekinuta, a tišinu je prekinuo samo zvuk helikoptera koji ju je hitno prevezao u bolnicu.
| Foto: Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/
Prve dijagnoze bile su zastrašujuće i potvrđivale su najgore strahove: složeni prijelom desne potkoljenice (tibije), uz prijelom glave fibule i tibijalnog platoa.
| Foto: Players.co; instagram.com/players
Foto Players.co; instagram.com/players
Bio je to pad koji nije samo okončao njezin olimpijski san, već je doveo u pitanje hoće li ikada više normalno hodati, a kamoli stati na skije.
| Foto: Players.co; instagram.com/players
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Players.co; instagram.com/players
Foto Players.co; instagram.com/players
Cijeli svijet je gledao u nevjerici, svjestan da svjedoči jednom od najdramatičnijih trenutaka u povijesti zimskih sportova, trenutku koji je prijetio da na najbrutalniji način zaključi jednu od najvećih karijera ikad.
| Foto: Players.co; instagram.com/players
U bolničkom krevetu, daleko od snježnih padina, odvijala se još dramatičnija bitka, ona za spas noge.
| Foto: instagram
Foto instagram
Zbog teških trauma, Vonn je razvila kompartment sindrom, iznimno opasno stanje u kojem oteklina i krvarenje unutar mišićnog odjeljka stvaraju toliki pritisak da prekidaju dotok krvi, što može dovesti do trajnog oštećenja mišića i živaca, pa čak i do amputacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sreća u nesreći bila je prisutnost dr. Toma Hacketta, kirurga koji se našao na Igrama upravo zbog njezine prethodne ozljede.
| Foto: instagram
“Da nisam potrgala prednji križni ligament, on ne bi bio tamo. Ne bi mi pomogao spasiti nogu."
| Foto: instagram
Dok se probudila iz prve operacije, bol je bila nesnosna.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Vrištala sam iz sveg glasa. Dr. Hackett je bio tamo i rekao: 'Ne brini, idem unutra. Spasit ću ti nogu," prisjetila se.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prva tri tjedna bila su, kako kaže, "intenzivna, s puno boli".
| Foto: instagram
Ovisna o pomoći drugih, ona koja je uvijek voljela biti neovisna, morala je prihvatiti novu, tešku realnost.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
No, čak i tada, iz bolničkog kreveta, njezin duh nije bio slomljen
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
U jednoj od prvih objava poručila je svijetu: "Usudila sam se sanjati i naporno sam radila da to i ostvarim... Jedini neuspjeh u životu je ne pokušati".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
A da bi se shvatila puna težina olimpijske katastrofe, treba se vratiti na početak jednog od najspektakularnijih povrataka u sportu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nakon što se 2019. oprostila od skijanja, slomljenog tijela i s kroničnim bolovima u koljenima, činilo se da je njezina era gotova.
| Foto: Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Godine je provela u mirovini, posvetivši se poslovnim i filantropskim projektima
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
No, nakon uspješne operacije ugradnje djelomične proteze koljena koja joj je napokon ublažila bol, plamen natjecateljskog duha ponovno se rasplamsao.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
U studenom 2024., na zaprepaštenje mnogih, objavila je povratak.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Skeptici su bili glasni; govorili su da je prestara, da riskira previše.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Ona im je odgovorila na stazi. U prosincu 2025., s 41 godinom, ispisala je povijest pobjedom u spustu u St. Moritzu, postavši najstarija pobjednica jedne utrke Svjetskog kupa u povijesti.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Nizala je postolja i bila vodeća u poretku spusta, izgledajući snažnije no ikad.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Nizala je postolja i bila vodeća u poretku spusta, izgledajući snažnije no ikad.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Kritike su se ponovno pojačale. "Svi su govorili da je to bezobzirno, da uzimam mjesto nekom drugom i svakakve gluposti", rekla je kasnije.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
No, Vonn nije odustala.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Odlučila je nastupiti na Olimpijskim igrama unatoč ozljedi, vjerujući u svoje tijelo i svoju pripremu.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Budućnost je neizvjesna. Ne zna hoće li se ikada više natjecati.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Kaže da su šanse male, ali ne i nemoguće. Ono što je muči jest način na koji je sve završilo. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram