Kako je Maldini odbrusio Alexu Fergusonu: Ova obitelj je Milan!

Zaboravi na to, poručio je otac legendarnog braniča Paola Maldinija jednom od najvećih trenera u povijesti - Alexu Fergusonu.

Ferguson je htio dovesti Maldinija u Manchester United, no otac Cesare bio je odlučan...

- Pokušao sam ga dovesti, no njegov otac bio je prilično zastrašujuć. Samo mi je kimnuo glavom, to je bilo sve - rekao je 77-godišnji trener na događaju u Italiji, a onda se ipak ispravio. Stariji Maldini dao mu je odgovor, no ne onakav kakvom se nadao:

- Moj djed je bio milanovac. Moj otac je bio milanovac. Ja sam milanovac. Moj sin je milanovac. Zaboravi na to.

Legendarni Sir Alex htio je Maldinija, no ovaj je ipak cijelu svoju karijeru - preko dva desetljeća, ostao u Milanu.

Njegov otac ipak je tamo bio malo kraće. Kao igrač proveo je 13 sezona u rossonerima, a u tri navrata našao se i na klupi milanskog kluba.

Ali nema veze, snašli su se crveni vragovi vrlo dobro i bez Paola...