Kako je Modrić dobio Zlatnu loptu: 'Prvo tišina, zatim je plakao. Bio je prepun emocija'

Zlatna lopta najprestižnija je individualna nogometna nagrada za nekog nogometaša, a za španjolsku Marcu zaniljive priče ispričao je Pascal Ferré, bivši urednik France Footballa. On je od 1996 do 2023. bio zadužen za dodjelu Zlatne lopte te se sada prisjetio situacija kada je zvao neke osvajače. Rekao je kako su mu dva poziva bila posebno upečatljiva.

Luka Modric reminded everyone why he's the only player not named Messi or Ronaldo to win the Ballon d'Or in the last 13 years 🏆 https://t.co/p0QsPKN98E — ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2022

Prvi je bio Luka Modrić, koji je 2018. osvojio Zlatnu loptu.

- Prvi je bio kada sam nazvao Luku Modrića da mu kažem da je pobijedio 2018. Nekoliko tjedana ranije, otišao sam ga vidjeti, kao što sam učinio sa svim ostalim kandidatima, da im kažem da se glasovi broje i da ću ga, ako pobijedi, nazvati oko određenog datuma kako bi bio spreman i mogli početi planirati naše sastanke - rekao je pa nastavio:

- Nakon što su glasovi prebrojani, nazvao sam Luku Modrića, ali se nije javio. Nekoliko minuta kasnije, nazvao me je povratno i rekao sam mu. Odjednom je na telefonu zavladala tišina. Zatim je plakao i govorio mi da je bilo nevjerojatno. Nekoliko dana kasnije, kada sam otišao k njemu na razgovor, priznao je da kada sam ga nazvao, nije se mogao javiti na telefon jer je bio toliko shrvan emocijama da nije mogao govoriti.

Zatim je opisao situaciju s Karimom Benzemom.

- Drugi put je bilo kad sam nazvao Karima Benzemu. Ono što me iznenadilo bilo je koliko je bio hladan, kao da ga nije previše briga. Zatim, nekoliko dana kasnije, ispričao se i objasnio što se dogodilo. Rekao mi je da je bio na stolu za liječenje i razmišljao: "Osjećam se kao da vrištim, ali ne mogu jer sam okružen suigračima, ali znam da to moram držati u tajnosti" - rekao je Ferre.