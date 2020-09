Igrao je mali nogomet i ko\u0161arku kao dje\u010dak u osje\u010dkom naselju Sjenjak s Igorom Cvitanovi\u0107em (49). \u017divjeli su 100 metara jedan od drugog i dane provodili na obli\u017enjem igrali\u0161tu. A onda je, s betona, Nenad oti\u0161ao na travnati teren.

<p>Kao dječaku jedina mi je želja bila igrati nogomet, a maštao sam o nastupu za seniorsku momčad Osijeka. Zbilja nikad nisam pomislio da želim biti vatrogasac, policajac, odvjetnik ili liječnik, već samo nogometaš. I kada sam završio srednju ekonomsku školu, nisam pomišljao upisati se na fakultet, već samo kako doći do željenog dresa.</p><p>Govorio je tako <strong>Nenad Bjelica</strong> (49), koji je u subotu i službeno postao trener svoga Osijeka, iz kojega je kao igrač sa statusom legende otišao prije 19 godina. Potpisao je trogodišnji ugovor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljanje Bjelice u Osijeku</strong></p><p>Igrao je mali nogomet i košarku kao dječak u osječkom naselju Sjenjak s <strong>Igorom Cvitanovićem</strong> (49). Živjeli su 100 metara jedan od drugog i dane provodili na obližnjem igralištu. A onda je, s betona, Nenad otišao na travnati teren.</p><p>Na dan kad se predstavio javnosti na gradilištu novog stadiona Pampas, Bjelica je na Facebooku objavio člansku iskaznicu iz omladinske škole Osijeka datiranu na 24. veljače 1984., kad je imao 12 godina. Na iskaznici se vidi i naljepnica za potvrdu plaćene članarine od 300 dinara.</p><p>"Sretan i ponosan zbog povratka u moj klub. Hvala svima na lijepoj dobrodošlici. 🤍💙", napisao je Bjelko na Facebooku.</p><p>- Jedan dan nikada neću zaboraviti. Imao sam 14-15 godina, a vani je bio snijeg do koljena. Osijek je igrao utakmicu protiv Slobode iz Tuzle, a na tribinama je valjda bilo sedam ljudi. I ja među njima. Tamo sam se smrzavao i zamišljao kako ću jednog dana zaigrati za Osijek. To je moja najveća ljubav, tako će biti zauvijek - rekao je Bjelica jednom prilikom.</p><p>Malo je tko tada mogao zamisliti kako će navijački bijelo-plavi puk godinama poslije uzvikivati njegovo ime i slaviti ga. Sad će s klupe Gradskog vrta, a onda i Pampasa, on dirigirati momčadi Osijeka. I stvarati povijest novog poglavlja kluba u gradu na Dravi.</p>